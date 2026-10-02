Gobierno adjudicó por $5300 millones contrato a empresa santandereana para realización de eventos

Hay un nuevo contrato que fue firmado en las últimas horas por el DAPRE y fue entregado a una empresa santanderaeana para que se encargue de organizar todos los ventos de la Presidencia de la República.

Se trata de un contrato por 5300 millones de pesos entregado a la Corporación Centro de Convenciones, Ciencia, Tecnología, Innovación y Cultura de Bucaramanga, Neomundo, que se quedó con este contrato de la Casa de Nariño, que ya fue adjudicado por un plazo de 80 días.

El contrato dice que la compañía se encargará puntualmente de “prestar los servicios de planificación, organización, operación y producción de todas las acciones logísticas necesarias para la atención de los eventos y demás actividades requeridas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-Presidencia de la República”.

¿Por qué son particulares estos contratos?

Estos contratos para este tipo de servicios, siempre han estado en el ojo de los colombianos, pues recordemos que durante la adminsitracion de Gustavo Petro, fueron tres compañías las encargadas de realizar la mayoría de sus eventos, la última fue 4-72, que se quedó con contratos por casi 100.000 millones de pesos para realizar eventos en la recta final del Gobierno.