“Los invito a subirse a este barco y remar juntos”: Santos pide defender el acuerdo de paz

Este mes, se cumplen 10 años desde la primera firma oficial del acuerdo de paz en Cartagena. Si bien este acuerdo terminó cayéndose por cuenta del plebiscito que se dio en octubre, se trata igualmente de una fecha clave e importante para esta transición a la paz que se proponía y desarrollaba durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

En medio de la conmemoración y celebración de los 10 años de este proceso de paz, el expresidente Santos ha participado en varios eventos que han buscado abrir espacios de diálogo y de reflexión sobre lo conseguido con este gran proyecto de país.

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Durante uno de estos eventos, el expresidente Santos aprovechó para hacer un llamado a los colombianos para proteger y defender el proceso de paz que hoy se encuentra muy golpeado, especialmente por las amenazas de algunos sectores que aseguran querer acabarlo.

¿Qué dijo Juan Manuel Santos sobre el proceso de paz?

En medio de una analogía, el expresidente Santos invitó a los colombianos y al mundo entero a unirse para defender la paz. Así como se unieron los noruegos para formar un barco y todos unidos hacer el remo vikingo durante el Mundial de Fútbol de 2026.

Recordó entonces el momento en que conoció a Rodrigo Londoño, conocido anteriormente como Timochenko. “Yo le dije cuando lo vi en Cuba. Usted y yo nos hemos tratado de matar durante 35 años, pero ahora hemos acordado hacer la paz, terminar la guerra... Es como si en una canoa usted rema por un lado y yo remo por el otro y vamos a seguir remando hasta lograr nuestro objetivo, que es la paz”, señaló y añadió que la historia terminó en que lograron firmar la paz.

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Finalmente, indicó que su mensaje con todo esto era invitar al mundo a unirse a una causa que le interesa a todos. Invitó a quienes participan en este tipo de eventos de paz a empezar haciendo el mismo gesto de los vikingos, pero en vez de decir “Ro”, decir “Paz”.