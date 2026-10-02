¿Hubo presión del Gobierno en salida de Bruce Mac Master de la ANDI? Duvalier y Molina se enfrentan

La renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia de la ANDI desató una tormenta política alrededor de la autonomía de los gremios, y sobre la relación entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el sector empresarial.

El senador de la Alianza Verde, Duvalier Sánchez, aseguró que la salida de Mac Master hace parte de una serie de hechos que generan preocupación sobre la democracia en el país.

“Los gremios, los empresarios tienen que estar preocupados, o por lo menos desconcertados con las actitudes del presidente Abelardo de la Espriella en solo dos meses de gobierno”, dijo Sánchez.

Y dijo que a Petro “siempre reclamaron independencia, y lo que tuvieron fue independencia y pudieron ejercer oposición a las reformas del gobierno de Gustavo Petro cuando dijeron y alarmaron al país que iba a ser una dictadura, un régimen autoritario”.

Y agregó: “Abelardo de la Espriella usa la intimidación y la amenaza, soterrada, además, para lograr lo que quiere”, afirmó.

Desde la coalición de Gobierno, el representante Simón Molina, de Creemos, negó que el Ejecutivo haya intervenido en la decisión: “El propio ministro del Interior ha dicho que no han tenido nada que ver en esto y, por supuesto, a Bruce nadie lo destituyó. Obviamente, es una decisión autónoma interna del gremio”.

Y dijo que es legitimo que después de 13 años, pueda producirse un relevo en la dirección del gremio: “Bruce Mac Master estuvo 13 años al frente de un gremio, insisto, y los relevos son buenos, son importantes. Esto no es una tragedia, es más bien la renovación también de un gremio que ha cambiado”.

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