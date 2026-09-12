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12 sep 2026 Actualizado 00:38

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Deportado de EE.UU. el narco Eugenio Montoya, quien era miembro del cartel del Norte del Valle

Había sido extraditado el 16 de junio de 2008. Fue condenado a 30 años de prisión y obtuvo una reducción de 11 años de la pena.

El narcotraficante deportado es hermano de Diego Montoya, alias Don Diego, jefe del cartel del Norte del Valle.

El narcotraficante deportado es hermano de Diego Montoya, alias Don Diego, jefe del cartel del Norte del Valle.

El narcotraficante deportado es hermano de Diego Montoya, alias Don Diego, jefe del cartel del Norte del Valle.
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El narcotraficante Eugenio Montoya, quien era miembro del cartel del Norte del Valle, llegó este viernes a Bogotá tras ser deportado de Estados Unidos, donde pagó una condena de 19 años de prisión por conspirar en tráfico de drogas y obstrucción a la justicia.

Migración Colombia recibió al narcotraficante y lo entregó a la Policía porque tiene vigente una circular roja de Interpol por delitos asociados a la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y falsedad en documento público.

El narcotraficante deportado es hermano de Diego Montoya, alias Don Diego, jefe del cartel del Norte del Valle.

Eugenio Montoya había sido extraditado a Estados Unidos por el Gobierno colombiano el 16 de junio de 2008.

Era uno de los principales miembros del cartel del Norte del Valle, en el que administraba y era responsable del dinero que obtenía la organización mediante el narcotráfico y supervisaba los lugares utilizados para esconder esos fondos.

La organización delictiva generalmente mantenía entre 18 y 20 millones de dólares en efectivo en diferentes sitios de Colombia y Eugenio Montoya usaba el dinero para establecer laboratorios de cocaína, pagar el transporte de la droga y personal de seguridad.

Por esa razón fue condenado a 30 años de prisión en EE.UU. y obtuvo una salida anticipada en 2026, con una reducción de 11 años de la pena, según Migración Colombia.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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