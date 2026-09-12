Deportado de EE.UU. el narco Eugenio Montoya, quien era miembro del cartel del Norte del Valle
Había sido extraditado el 16 de junio de 2008. Fue condenado a 30 años de prisión y obtuvo una reducción de 11 años de la pena.
El narcotraficante Eugenio Montoya, quien era miembro del cartel del Norte del Valle, llegó este viernes a Bogotá tras ser deportado de Estados Unidos, donde pagó una condena de 19 años de prisión por conspirar en tráfico de drogas y obstrucción a la justicia.
Migración Colombia recibió al narcotraficante y lo entregó a la Policía porque tiene vigente una circular roja de Interpol por delitos asociados a la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y falsedad en documento público.
El narcotraficante deportado es hermano de Diego Montoya, alias Don Diego, jefe del cartel del Norte del Valle.
Eugenio Montoya había sido extraditado a Estados Unidos por el Gobierno colombiano el 16 de junio de 2008.
Era uno de los principales miembros del cartel del Norte del Valle, en el que administraba y era responsable del dinero que obtenía la organización mediante el narcotráfico y supervisaba los lugares utilizados para esconder esos fondos.
La organización delictiva generalmente mantenía entre 18 y 20 millones de dólares en efectivo en diferentes sitios de Colombia y Eugenio Montoya usaba el dinero para establecer laboratorios de cocaína, pagar el transporte de la droga y personal de seguridad.
Por esa razón fue condenado a 30 años de prisión en EE.UU. y obtuvo una salida anticipada en 2026, con una reducción de 11 años de la pena, según Migración Colombia.
Juan Carlos Díaz
Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...