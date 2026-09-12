Concretan agenda de 13 prioridades estratégicas y de reconstrucción para el Valle por el terremoto

En sesión del Bloque Regional y Parlamentario del Valle, se acordó una agenda conjunta para gestionar ante el Gobierno Nacional los recursos que necesita el departamento para su reconstrucción y desarrollo.

Con el propósito de acordar las prioridades estratégicas del departamento a cuatro años y definir una hoja de ruta de articulación con el Gobierno Nacional, la Bancada de congresistas del Valle, presidida por el presidente del Bloque Regional, el senador Christian Garcés, se reunió con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; representantes del Congreso de la República; la Alcaldía de Cali; la Cámara de Comercio de Cali; el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca; y el Grupo Multisectorial y otros actores estratégicos de la región.

El encuentro permitió avanzar en una hoja de ruta para gestionar ante el Gobierno Nacional las prioridades estratégicas del departamento y articularlas con las necesidades de los damnificados y la reconstrucción derivadas del terremoto.

Proyectos

Un total de 13 prioridades quedaron consolidadas en una Agenda Conjunta entre el sector público y privado: 12 proyectos estratégicos más la reconstrucción como prioridad transversal.

• La ofensiva presupuestal para conseguir las fuentes de financiación en la discusión del Presupuesto de la Nación 2027, así como la aprobación de un documento CONPES que incluya recursos para infraestructura vial, vigencias futuras excepcionales, y reformas en materia de regalías, concesiones, etc.

• Se activará la Mesa Fiscal Permanente y se sostendrá una reunión de trabajo con la ministra de Transporte este miércoles, durante su visita al Valle del Cauca, para revisar los proyectos de conectividad.

Durante la jornada se presentó la Agenda Valle, que reúne 12 prioridades estratégicas y la reconstrucción como componente transversal, estructuradas en tres frentes de gestión:

1. Bienestar social y calidad de vida

Reforma al sistema de salud: asegurar la sostenibilidad financiera del sistema y la continuidad de los servicios de salud.

Trayectoria educativa completa: ampliar cobertura y garantizar continuidad desde la educación inicial hasta la formación superior y el empleo.

Subsidios y crédito de vivienda: articular subsidios y crédito para ampliar el acceso de hogares de menores ingresos a vivienda formal.

Plan Maestro de Seguridad: fortalecer las capacidades de seguridad mediante infraestructura, tecnología y medios operativos.

2. Conectividad para la integración territorial

Dragado de Buenaventura a 16 metros: finalizar licencias y estudios técnicos y asegurar recursos para profundizar el canal.

Tren de Cercanías del Valle: obtener aval técnico y cofinanciación del 70 % del Gobierno Nacional para el tramo Cali–Jamundí.

Vía Mulaló-Loboguerrero: alcanzar un acuerdo entre Gobierno y concesionario para reactivar y viabilizar el proyecto.

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón: concesionar la Iniciativa Privada sin Vigencias Futuras.

3. Sostenibilidad, servicios básicos y ejecución territorial

Acueducto de Buenaventura: completar las inversiones necesarias para garantizar mayor cobertura y continuidad del servicio de agua potable.

PTAR Cañaveralejo: financiar la ampliación del tratamiento para reducir la contaminación del río Cauca.

Protección de suelos agrícolas: proteger los suelos de alta productividad frente a la expansión de usos no agrícolas.

Ampliación de Obras por Impuestos: ampliar el mecanismo a más municipios y facilitar su utilización para financiar proyectos territoriales.

Se acordó llevar esta discusión ante el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, con el propósito de gestionar y garantizar la inclusión de las necesidades de los damnificados y la reconstrucción y de los proyectos estratégicos del departamento en el presupuesto nacional y el Plan de Desarrollo.

Conclusiones

1. Concertación y alianza público-privada. Quedó consolidada la Agenda Conjunta entre el sector público y privado para impulsar las 12 prioridades estratégicas y la reconstrucción como componente transversal, como marco de gestión ante el Gobierno Nacional, así como una ruta para destrabar trámites administrativos asociados a proyectos de infraestructura.

2. Ofensiva presupuestal y paquete legislativo. Se desplegará una ofensiva frente al Presupuesto General de la Nación, los decretos de emergencia, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Regalías y las concesiones. La próxima semana se radicará el paquete unificado de proposiciones, que incluirá recursos para infraestructura vial, vigencias futuras excepcionales para Mulaló-Loboguerrero y reformas en materia de regalías a través de un documento CONPES.

3. Atención integral a damnificados, red social y tejido empresarial. Se solicitará la atención a todos los damnificados, sin excepción, incluyendo los estratos 3 al 6, la recuperación de infraestructura estratégica afectada, como la Universidad del Valle y el Hospital Universitario del Valle, y la atención prioritaria al tejido empresarial y a los comercios afectados.

4. Gestión ministerial directa y Mesa Fiscal. Se activará la Mesa Fiscal Permanente, con participación técnica de la Gobernación del Valle del Cauca y las alcaldías, y se sostendrá una reunión de trabajo directa con la ministra de Transporte este miércoles, durante su visita al Valle del Cauca, para revisar los proyectos de conectividad.

5. Mesa de trabajo para Buenaventura. Se acordó conformar una mesa de trabajo específica para Buenaventura, con participación de los actores públicos y privados pertinentes, orientada a hacer seguimiento y gestionar ante el Gobierno Nacional las prioridades estratégicas del distrito, particularmente las relacionadas con conectividad, infraestructura y servicios básicos, así como las necesidades asociadas a su desarrollo territorial.

6. Reconocimiento institucional y gestión de recursos. Se exaltó la labor y el esfuerzo financiero de los entes territoriales, la Gobernación del Valle del Cauca y las alcaldías frente a la emergencia, y se insistirá ante el Gobierno Nacional para que defina un presupuesto formal que responda a la magnitud de la reconstrucción y al impacto económico de la región.