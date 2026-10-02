Así avanza la caída de la ‘olla’ del centro de Cali: cinco viviendas ya están siendo demolidas

La ‘olla’ del centro de Cali comenzó a cambiar de rostro. Cinco viviendas de los sectores de El Calvario y Sucre ya están siendo demolidas como parte de la segunda fase de intervención adelantada por las autoridades tras la Operación IRON.

Los inmuebles habían sido intervenidos durante el operativo contra estructuras dedicadas al microtráfico en esta zona de Ciudad Paraíso y algunos también resultaron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Ahora, la intervención avanza sobre las edificaciones. La Alcaldía busca recuperar los espacios donde durante años se concentraron actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y otras dinámicas criminales.

Pero no todos los inmuebles tendrán necesariamente el mismo destino. La Administración Distrital indicó que aquellos que estén vinculados con actividades delictivas podrán quedar sujetos a los procesos judiciales correspondientes, incluida la extinción de dominio cuando haya lugar.

La intervención también contempla la recuperación de espacios que durante años fueron considerados de difícil acceso para las autoridades y la ciudadanía. Entre ellos está la calle conocida como el ‘túnel de la muerte’, uno de los puntos que será intervenido dentro de esta estrategia.

“Vamos a eliminar todos los símbolos de la ilegalidad, los zapatos colgados, porque ese cuentico de que hay zonas vedadas en nuestra ciudad se acabó”, explicó el alcalde Alejandro Eder.

La transformación del sector también estará acompañada por nuevos proyectos de infraestructura y vivienda. El mandatario confirmó que el 7 de septiembre comenzó la construcción de la estación central del MÍO, ubicada en esta zona del centro de Cali.

Además, una de las manzanas ubicada frente a la estación de Policía Fray Damián será destinada a la construcción de viviendas para personas afectadas por el sismo.

“Iniciamos el 7 de septiembre la construcción de la estación central del MÍO. Inclusive, una de las manzanas al frente de la estación de Policía Fray Damián, la vamos a destinar para viviendas para personas que fueran afectadas con el sismo”, puntualizó el mandatario caleño.

La segunda fase de intervención se extenderá durante los próximos 30 días sobre cerca de 20 cuadras entre El Calvario y Sucre, con trabajos de recuperación urbana, atención social, mejoramiento del alumbrado y nuevas acciones de seguridad.