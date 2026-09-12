Colombia acelera acuerdo comercial con Singapur para abrir negocios en Asia-Pacífico

Colombia busca ampliar sus oportunidades comerciales en Asia-Pacífico con una nueva apuesta por Singapur. El Gobierno anunció que acelerará los trámites internos del acuerdo comercial entre los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) y Singapur, con el objetivo de que pueda entrar en vigor para Colombia. El convenio ya está vigente para Chile y Perú.

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El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, explicó que el siguiente paso será llevar el acuerdo al Congreso de la República y, posteriormente, a la Corte Constitucional. La expectativa es avanzar con rapidez en este proceso para facilitar el intercambio de bienes y servicios y generar nuevas oportunidades para empresas colombianas interesadas en llegar a mercados asiáticos.

Como parte de la estrategia, el Gobierno también fortalecerá la presencia de ProColombia en Singapur. La intención es utilizar ese país como un punto estratégico para promover las exportaciones colombianas y atraer capital asiático hacia proyectos productivos en Colombia. Según el Gobierno, sectores empresariales y proyectos regionales podrían beneficiarse de una mayor conexión con inversionistas de esa zona.

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La agenda bilateral también tiene en cuenta otros instrumentos para facilitar los negocios. Gómez Amín anunció que promoverá conversaciones entre las autoridades tributarias para avanzar en un Acuerdo de Doble Tributación, que busca evitar que una misma renta sea gravada en ambos países. Además, se explorarán oportunidades relacionadas con el mercado de bonos de carbono, a partir del interés expresado por las autoridades de Singapur.