Ferias: Más de 200 carros clásicos llegarán a Bucaramanga y elegirán Señorita Clásicos y Antiguos

Más de 200 vehículos clásicos y antiguos llegarán a Bucaramanga para uno de los desfiles de la Feria Bonita. Vendrán de distintas ciudades del país y la muestra incluirá carros que no habían sido presentados antes en la ciudad.

Habrá vehículos de las décadas de los 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90, además de deportivos, convertibles, carros militares y modelos que hacen parte de colecciones familiares.

Carlos Beltrán, organizador del desfile, explicó que este año también habrá un novedad: la elección de la Señorita Clásicos y Antiguos.

La jornada tendrá además premios para el motor más limpio, el vehículo mejor cuidado, el carro con mayor tradición y para las familias que asistan con vestuario de época.

“Vamos a tener también el reinado para elegir a la señorita Clásicos y Antiguos y tenemos muchísimas sorpresas. Traemos vehículos que nunca los hemos presentado aquí en Bucaramanga”, señaló Beltrán.

El desfile espera reunir más 200 carros provenientes de municipios de Santander y de ciudades de departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Caldas.

Durante el desfile también habrá controles para evitar el uso de espuma, maicena, agua u otros elementos que puedan ser lanzados a los vehículos o a los asistentes.

La idea, según los organizadores, es convertir el recorrido en una muestra de carros históricos y de distintas épocas, pero también en uno de los eventos familiares dentro de la programación de la Feria Bonita.