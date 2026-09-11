Alcaldía de Bucaramanga intensifica operativos durante fin de semana de feria

Bucaramanga

Comenzó el último fin de semana de feria en Bucaramanga y la alcaldía tiene ya un robusto dispositivo de seguridad para garantizar el desarrollo y la tranquilidad durante todos los eventos que se estarán realizando en el centro de la ciudad, en el estadio Américo Montanini y en los establecimientos de rumba que tienen horario extendido.

El secretario del interior, Alfonso Pinto, indicó a Caracol Radio que “tenemos un dispositivo de logística que dependiendo el día puede llegar hasta 400 personas, 100 personas de la Secretaría del Interior, casi 300 policías y un tercer anillo de seguridad con el ejército que nos acompaña en los momentos más digamos críticos. Para los desfiles tenemos un esquema similar, un poco más de logística por lo que es un tema más disperso, más largo”.

Además, Pinto confirmó la llegada de 100 nuevos policías para acompañar estas actividades de la feria bonita que llegan provenientes de la escuela de formación de Vélez. El dispositivo de seguridad estará conformado por gestores de convivencia, Policía y Ejército que estarán desplegados en cada uno de los puntos de actividad.

Sobre los controles en la plaza cívica Luis Carlos Galán por los conciertos que se realizarán allí, dijo el secretario que se intensificarán las actuaciones al ingreso de las personas y además les hacen un llamado para que asistan temprano pues cuando se llene el aforo se cierran las puertas y que no compren boletas pues son gratuitas para todos los eventos.