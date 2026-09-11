Vladimir Putin llega a India para participar de la cumbre de los BRICS

India recibe este fin de semana a los líderes del bloque de países emergentes BRICS, entre ellos los de Rusia, China e Irán, para una cumbre marcada por numerosas turbulencias geopolíticas mundiales, desde la guerra en Oriente Medio hasta el conflicto en Ucrania.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó el viernes a Nueva Delhi para una visita de tres días. Fue recibido por el ministro de Estado de Asuntos Exteriores indio, Kirti Vardhan Singh, según las agencias de noticias rusas Tass y Ria Novosti.

Se espera también la llegada este viernes del presidente iraní, Masud Pezeshkian. Putin y el líder de la república islámica se reunirán con el primer ministro indio, Narendra Modi.

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También participará el mandatario chino, Xi Jinping, según confirmó el gobierno de Pekín el jueves. Será su primera visita a India desde 2019 y servirá para asentar el lento acercamiento entre estas dos potencias rivales.

Por su parte, medios brasileños aseguran, citando a fuentes diplomáticas, que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidió no acudir a la cita para poner el foco en su campaña por la reelección en los comicios de octubre.

Según esos reportes, enviará en reemplazo a su canciller Mauro Vieira a este encuentro que se extenderá entre el 12 y el 13 de septiembre.

El foro de los BRICS se creó en 2009 para reunir a las principales economías emergentes al margen de las instituciones dominadas por Estados Unidos y las potencias occidentales, como el G7.

Desde entonces se ha ampliado a Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, cuyo presidente, Mohamed Bin Zayed al Nahyan, tiene previsto visitar India.

Enfoque geopolítico

Nueva Delhi, cuyas principales avenidas han sido engalanadas con fotos de un radiante Modi, estará prácticamente acordonada por las fuerzas de seguridad.

El conflicto que estalló a finales de febrero en Oriente Medio a raíz de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, y sobre todo su impacto en los precios del petróleo y el gas, probablemente ocupará parte de las discusiones de la cita.

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Durante una reunión a principios de mes de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Kirguistán, el presidente iraní Pezeshkian instó a Washington a regresar a la mesa de negociaciones ante Xi y Putin.

Sus dos países, decididos a contrarrestar la hegemonía estadounidense, siguen comerciando con Irán a pesar de las repetidas amenazas de sanciones por parte del presidente Donald Trump.