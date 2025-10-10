Colombia

Decir que Colombia está buscando unirse al banco de desarrollo de los BRICS New Development Bank (NDB), la entidad financiera de países como China, India y Brasil, puede sonar a noticia lejana y técnica, pero este movimiento no es solo una “foto” diplomática; es una jugada financiera clave que beneficia a todos.

Para entenderlo mejor, imagine que el país necesita grandes recursos para construir autopistas, montar parques solares gigantes o modernizar las redes eléctricas. Tradicionalmente, se ha tocado las mismas puertas (como el Banco Mundial o bancos de EE. UU.). Ahora, al mirar al NDB, el Gobierno está buscando “otra billetera” con plata fresca y en mejores condiciones.

¿Cómo beneficia a Colombia?

Abrir esta nueva fuente de financiación significa: más opciones de crédito, menos dependencia de un solo lado del mundo y la posibilidad de que los grandes proyectos se hagan más rápido y, posiblemente, a un menor costo. En términos sencillos, es diversificar el “menú” para que a Colombia le salga más barato endeudarse y, por lo tanto, haya más recursos disponibles para las prioridades que realmente cambian la vida diaria de los colombianos.

El NDB se ha posicionado como un prestamista multilateral con capacidad de fondeo en distintas monedas y condiciones favorables para proyectos sostenibles y de transporte. En un contexto de limitaciones fiscales y tasas de interés que aún marcan el costo del crédito soberano y corporativo, contar con una opción adicional es un alivio para el país.

En el ecosistema financiero colombiano conviven las emisiones de deuda, la dinámica cambiaria y el seguimiento a materias primas, con plataformas que permiten análisis técnico y ejecución estratégica. Dentro de este universo, metatrader 4 se ha convertido en una herramienta frecuente en escritorios de operadores y analistas, pues permite observar correlaciones entre divisas y commodities. Aunque no se vincula a la política pública, su relevancia radica en cómo ayuda a leer señales del mercado que influyen en el costo del capital para proyectos nacionales y en la percepción de riesgo que se forma en torno a la economía.

Las cuatro ventajas clave del NDB

Pensar y mirar al banco de desarrollo de los BRICS (New Development Bank, NDB) tiene sentido por varias razones:

1. Énfasis en infraestructura y desarrollo sostenible

Colombia mantiene una agenda robusta en concesiones viales y movilidad urbana, sectores que requieren miles de millones de dólares en inversión. Acceder a recursos en dólares, yuanes o incluso moneda local diversifica riesgos y evita depender de una sola fuente.

El banco también prioriza la financiación de energías limpias y transmisión eléctrica, rubros en los que el país enfrenta retos de ejecución, pero también un potencial competitivo que puede traducirse en nuevas oportunidades de inversión.

2. Transición energética justa

Colombia necesita créditos de largo plazo para proyectos eólicos, solares e iniciativas de movilidad eléctrica. También requiere apoyo en procesos sociales y regulatorios para lograr aceptación comunitaria. Tener a disposición un banco con interés en este tipo de proyectos podría acelerar iniciativas estancadas, siempre que cumplan estándares ambientales y sociales.

En paralelo, la cooperación internacional puede ofrecer respaldo técnico que complemente la financiación, ayudando a reducir la incertidumbre en sectores estratégicos y fortaleciendo la confianza de inversionistas privados.

3. Capacidad de financiamiento contracíclico

Ante episodios de volatilidad, las calificaciones de riesgo pueden restringir el acceso del país a mercados internacionales. Multilaterales con respaldo sólido actúan como amortiguadores, reduciendo el costo promedio del capital y ofreciendo mayor estabilidad en la ejecución de planes nacionales. No se trata de reemplazar socios tradicionales como el Banco Mundial o la CAF, sino de sumar otra pieza al portafolio de financiamiento, una que otorgue flexibilidad en tiempos de incertidumbre.

4. Innovación financiera

El NDB ha emitido en varias monedas y podría facilitar estructuras que reduzcan descalces cambiarios en proyectos con ingresos en pesos. Además, puede impulsar esquemas como garantías parciales, blended finance y bonos verdes o sociales. Para Colombia, que avanza en taxonomía verde y busca consolidar un mercado de capitales más moderno, esta es una oportunidad de conectar estándares globales con necesidades locales. Tales esquemas, bien diseñados, pueden abrir el camino a financiamientos combinados público-privados que permitan aumentar la escala de los proyectos y mejorar su impacto económico y social.

¿Qué se necesita?

La eventual adhesión, sin embargo, requiere realismo. Implica definir aportes de capital, participación en decisiones y acceso a ventanillas de crédito. También exige coordinación entre Hacienda, Planeación y sectores productivos para presentar proyectos maduros, con estudios socioeconómicos y consultas previas avanzadas. Sin carteras sólidas, la relación con cualquier banco multilateral se debilita. La preparación y la transparencia son esenciales para asegurar que los recursos se traduzcan en transformaciones tangibles y no se diluyan en procesos burocráticos.

En términos prácticos, Colombia se beneficiaría al ampliar su menú de fondeo en tres frentes: cerrar brechas logísticas que afectan la competitividad, garantizar seguridad energética con nuevas fuentes, y acelerar la adaptación climática.

La combinación de financiamiento estable y herramientas modernas de análisis financiero permite reducir costos y aumentar la viabilidad de proyectos que de otra manera quedarían en espera. Sumado a esto, la experiencia de otros países miembros del NDB ofrece lecciones que Colombia puede aprovechar para mejorar la calidad de su gestión de proyectos y de su institucionalidad.

El momento regional es favorable. América Latina compite por capital para infraestructura y energía, y los países que presenten reglas estables y proyectos listos para desembolso tendrán ventaja. Con una red de concesiones, una hoja de ruta de transición energética y un marco de finanzas sostenibles, Colombia tiene bases sólidas. Integrar al NDB como socio adicional es coherente con la estrategia de atraer recursos estables y transformadores, capaces de impulsar una modernización económica duradera que posicione al país en una mejor situación frente a la competencia internacional.