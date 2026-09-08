Modi y Putin se reunirán en viernes en vísperas de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi. (Photo by Elke Scholiers/Getty Images) / Elke Scholiers

El primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunirán el próximo viernes en Nueva Delhi y abordarán la posible venta a la India de cazas rusos Sukhoi Su-57 y la construcción de nuevas plantas nucleares, en una cita que también estará centrada en el comercio bilateral y la cooperación económica.

La agenda de la reunión incluye discutir la venta de cazas rusos Sukhoi Su-57 a la India y la construcción de plantas nucleares, detalló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una rueda de prensa virtual para periodistas en Nueva Delhi.

La relación entre Modi y Putin “es muy pragmática y se caracteriza por una sinceridad que les permite abordar, de manera muy abierta y constructiva, las cuestiones más delicadas de la agenda mundial y de nuestras relaciones bilaterales”, declaró el portavoz.

Este será el segundo encuentro entre ambos mandatarios en menos de dos semanas, tras la reunión bilateral del pasado 31 de agosto en Biskek, Kirguistán, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

En esa ocasión, Modi pidió a Putin poner fin a la guerra en Ucrania, un conflicto que también será discutido en Nueva Delhi, según confirmó el propio Peskov.

Debido a la guerra, Rusia se ha convertido en el principal proveedor de petróleo de la India, mientras Moscú ha empezado a importar gasolina de ese país debido al déficit de combustible provocado por los ataques ucranianos contra sus refinerías.

Además de la asistencia de Putin a la Cumbre de los BRICS, hasta el momento se ha confirmado la participación del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, mientras se espera la llegada del presidente chino, Xi Jinping.

En cambio, se prevé la ausencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

La 18° Cumbre de los BRICS se celebrará en la capital india entre el 12 y 13 de septiembre, bajo el tema “Construyendo para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad”.