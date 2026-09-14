Muere adulto mayor en fuerte accidente de tránsito en la avenida Kevin Ángel de Manizales

Manizales

José Guillermo Triana, de 80 años, natural de Victoria (Caldas), perdió la vida luego de sufrir un accidente de tránsito y quedó tendido en la mitad de la vía, tras ser atropellado por una moto, cuyo conductor sufrió lesiones y fue atendido por la Cruz Roja.

“Más exactamente entre el sector de Mall Plaza y Villa Hermosa, un adulto mayor, una persona de la tercera edad, estaba cruzando la avenida, no lo estaba haciendo por los pasos peatonales que se encuentran cerca al lugar, sino que lo hizo en este inmediato lugar, repito, en la bajada del sector de La Daniela para cruzar la avenida, para quedar en el carril que conduce Villa Hermosa hacia Mall Plaza. Desafortunadamente este adulto mayor cuando iba a cruzar no tomó la precaución debida ya que no utilizó el paso cebra que se encontraba metros más adelante y lo que ocasionó a continuación fue que un motociclista que se desplazaba en sentido Mall Plaza Villa Hermosa impactó contra la humanidad de este adulto mayor” dijo Juan Felipe Valencia, secretario de Movilidad de Manizales.

La víctima laboraba cuidando carros en Milán y, al parecer, tenía una discapacidad.

Aún no hay una hipótesis clara del siniestro y se manejan como hipótesis exceso de velocidad, imprudencia del peatón o ambas. Las autoridades serán las encargadas de determinar con sus investigaciones los móviles reales del infortunio.

El accidente generó una cadena de opiniones en redes sociales sobre ese sector, la velocidad de los automotores y la falta de cuidado de algunos usuarios de la vía. Se indicó que cerca hay cebras y puente peatonal, pero que no se respetan o no son utilizados.