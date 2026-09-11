Una familia del barrio El Jordán, que perdió su casa de cuatro pisos por el terremoto, pide ayuda

Así quedo, en escombros, una apartamento de cuatro pisos, en donde vivía una familia conformada por cinco personas.

A las 7:34 de la mañana de este jueves, cuando se cumplía exactamente un mes del terremoto que sacudió al centro y suroeste de Colombia, las campanas de todas las iglesias en la Capital del Valle comenzaron a sonar.

Durante 90 segundos, los templos repicaron sus campanarios en memoria de las 154 personas que murieron por el sismo, así como de las 331 en total que fallecieron en todo el país.

Mientras el sonido se extendió por distintos barrios mientras, en las calles, los vehículos detuvieron por un instante su marcha y sus bocinas se sumaron al homenaje, una familia, conformada por cinco personas (padres y tres hijos), siguen a la espera de una ayuda, luego de que el apartamento en donde vivían, de cuatro pisos, en el barrio El Jordán, en la carrera 94 frente al número 1a20 oeste, se desplomará sobre ellos hace un mes.

Escombros

Luego de un mes del terremoto que colapsó 24 edificios e infraestructuras en Cali, el gobierno de Cali reporta el retiro de más de 99 mil toneladas de escombros de las edificaciones afectadas.

Para la disposición de estos residuos de construcción y demolición, se han habilitado tres estaciones de transferencia temporales: Cañasgordas, La Base y Mariano Ramos.

Entre tres y cuatro años tardaría la reconstrucción de Cali debido al sismo del pasado 10 de agosto, aseguro el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

El terremoto del pasado 10 de agosto dejó en Cali 154 personas muertas.