En Cali fue capturado con fines de extradición presunto bróker del narcotráfico

Alias "Pedro" se encargaba de la logística, el financiamiento y el blanqueo de capitales sin necesidad de tocar directamente la mercancía.

Se trata de Silvio Mauricio Ospina Lemus, alias “Pedro”, quien manejaba el dinero generado por una red dedicada al tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y quien fue capturado en una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la Sijin de la Policía y la agencia estadounidense DEA.

El operativo de captura se realizó en las últimas horas en un apartamento ubicado en Ciudadela Calle Real de Pascancho, al sur de Cali, en cumplimiento de una solicitud de extradición elevada por una Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos.

El requerimiento internacional precisa que Ospina Lemus presuntamente actuaba como bróker para una organización criminal de alcance trasnacional. Es decir, intervenía en las transacciones de los cargamentos de clorhidrato de cocaína encargándose de la logística, el financiamiento y el blanqueo de capitales sin necesidad de tocar directamente la mercancía.