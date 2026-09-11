Con el Gran Prix de Para Atletismo, Cali reanuda los eventos internacionales tras terremoto

Cali volverá a abrir sus escenarios deportivos para una competencia internacional entre el 17 y el 20 de septiembre, con la segunda edición del Grand Prix de Para Atletismo. El evento además de ser considerado uno de los eventos más importantes del sistema paralímpico en 2026 y una de las principales competencias de la World Para Athletics en Sudamérica, marca un nuevo paso en la reactivación deportiva de la ciudad después del terremoto que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto.

La delegación colombiana estará conformada por 86 integrantes: 66 para atletas, ocho guías y 12 miembros del staff. El Valle del Cauca tendrá una participación destacada con 16 para atletas y tres guías, acompañado por deportistas de Antioquia, Tolima, Cauca, Bogotá, Quindío, Meta, Córdoba, Caldas, Bolívar y Atlántico.

Entre las figuras que representarán a Colombia están Karen Palomeque, Levin Moreno Denis, Angie Nicoll Mejía, Francisco Sanclemente y Angie Pabón, además de una importante presencia juvenil con atletas como Fabio Andrés Londoño, Yessica Muñoz, Eric Castro, Juan Sebastián Gómez, Xiomara Saldarriaga, Tomás Felipe Soto, Julián Acosta, Karol Michell Bastidas, Luis Fernando Lara, Vileidy Toro y Yeferson Suárez.

Las competencias se desarrollarán en el Estadio Internacional de Atletismo Pedro Grajales, entre las 3:00 de la tarde y las 8:00 de la noche. Durante los cuatro días están programadas, en promedio, 53 pruebas diarias, entre ellas los 100, 200, 400, 1.500 y 5.000 metros, además de lanzamiento de jabalina, disco y club, impulsión de bala y saltos largo y alto.

El certamen contará con deportistas con discapacidad física, intelectual, parálisis cerebral y visual. Antes de las competencias, entre el 14 y el 16 de septiembre, se realizará la clasificación funcional para atletas con discapacidad física y visual.

Para los representantes del Valle, además de competir en casa, el Grand Prix representa una oportunidad para sumar experiencia y avanzar en su preparación de cara a próximos objetivos deportivos.

Vileidy Toro, atleta del programa Valle Oro Puro, resaltó que competir en Cali le permitirá sumar experiencia y avanzar en el ranking internacional:

“Para mí es muy importante participar en el Grand Prix, ya que esto a mí me ayuda para ranquearme a nivel internacional y foguearme con atletas de diferentes partes del mundo.”

El entrenador Freiman Arias explicó que la delegación vallecaucana llega preparada para una competencia de alto nivel, que además hace parte del proceso rumbo a los Juegos Paranacionales:

“Este es un evento que está catalogado como el mejor evento del año para la zona de Sudamérica y América. Esperamos contar con países de alto nivel. Nuestros representantes del Valle Oro Puro van a hacer su participación, a los cuales esperamos que hagan una excelente competencia. Esto con miras a Juegos Paranacionales y a los diferentes eventos que tenemos.”

Por su parte, Fabián Rodríguez agradeció el respaldo recibido para participar en la competencia:

“Muchas gracias a la Gobernación del Valle, a Indervalle, que nos han apoyado pues con todos los recursos para que nosotros estemos en este evento, a la Liga de Paratletismo también. Y estamos muy felices de participar en este evento y vamos con toda a dejar el nombre del Valle y de Colombia en lo alto.”

El Grand Prix de Para Atletismo Cali 2026 se disputará durante cuatro jornadas y reunirá a los mejores deportistas nacionales e internacionales, en una competencia que servirá tanto para el posicionamiento internacional de los para atletas como para seguir consolidando a Cali como escenario de grandes eventos del deporte paralímpico.