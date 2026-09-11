Colombia Femenina empató con Portugal y quedó a un paso de los octavos del Mundial Sub-20

La Selección Colombia mantuvo su invicto en el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia tras empatar 0-0 frente a Portugal, en la segunda fecha del Grupo E. La ‘Tricolor’ dominó buena parte del encuentro y generó las opciones más claras, pero no logró superar a la guardameta portuguesa Nair Pina.

Desde el comienzo, el equipo dirigido por Carlos Paniagua buscó atacar a la espalda de la defensa europea. Maithé López fue una de las principales referencias ofensivas, mientras Portugal intentó responder con transiciones rápidas y ataques verticales. La opción más clara de la primera mitad llegó al minuto 43, cuando Valerin Loboa apareció con un cabezazo que terminó atajando Pina.

En el segundo tiempo, Colombia mantuvo la iniciativa y volvió a encontrar una oportunidad importante por intermedio de Loboa. La jugadora del valle tuvo un mano a mano frente a la arquera portuguesa, pero nuevamente Nair Pina ganó el duelo y evitó la apertura del marcador.

La ‘Tricolor’ tuvo además que afrontar la expulsión de la vallecaucana Lina Arboleda en la recta final. La tarjeta roja se produjo después de que el VAR advirtiera una agresión de la defensora colombiana, quien desde el piso impactó a una jugadora portuguesa.

Con este resultado, Colombia llegó a cuatro puntos y se mantiene en la segunda posición del Grupo E. Corea del Norte, que derrotó 4-0 a Costa Rica, es líder con seis unidades y ya aseguró su clasificación.

La Selección Colombia cerrará la fase de grupos este domingo 13 de septiembre, a las 11:00 de la mañana, frente a Corea del Norte. Un resultado positivo le permitiría avanzar directamente a los octavos de final, aunque el equipo también tiene opciones de clasificar entre los mejores terceros.

Recordemos que, en la nómina colombiana hay nueve jugadoras representando al Valle: Catalina Cortés, Saray Marín, Sofía Ortiz, Jimena Ospina, Luisa Agudelo, Fernanda Viáfara, Lina Arboleda, Sintia Cabezas y Valerin Loboa.