Grupo SURA entró al índice FTSE Global Equity Index y avanza en la readquisición de acciones

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El Grupo de Inversiones Suramericana - Grupo SURA, anunció que su acción ordinaria (BVC:GRUPOSURA) ingresó al índice FTSE Global Equity Index Series, que es estructurado por FTSE Russell, filial de London Stock Exchange, y está posicionado como uno de los más relevantes de su tipo en los mercados internacionales. De acuerdo con la compañía, se hará efectiva la inclusión desde el 21 de septiembre de 2026 y, con esta incorporación, las dos especies de Grupo SURA ya forman parte del FTSE GEIS, pues la acción preferencial (PFGRUPSURA) ingresó en 2025.

Impacto de la inclusión de la acción ordinaria en el índice FTSE Global Equity

Esta incorporación refleja un incremento en los criterios de tamaño, flotante y liquidez, que son exigibles para entrar al índice, lo que representa mejores oportunidades de formación de precio para la especie. Por otro lado, fortalece las condiciones para que Grupo SURA construya una base accionaria más amplia, diversificada y con cada vez una mayor participación de fondos internacionales.

Al respecto, se pronunció Juan Esteban Toro, vicepresidente de Finanzas Corporativas del Grupo SURA: “Esta inclusión en el índice FTSE Global Equity Index Series representa un nuevo paso en nuestra estrategia por ganar mayor visibilidad frente a inversionistas internacionales. En el corto plazo, la inclusión genera demanda de los fondos indexados que replican estos índices. En el mediano plazo, nos incorpora al universo de referencia con el que trabajan los gestores de activos internacionales. Es un paso más en la construcción de una base accionaria más amplia y diversificada”, expresó.

Asamblea de Grupo SURA aprueba un programa de readquisición de acciones

Grupo SURA anunció que, en sesión extraordinaria, la Asamblea General de Accionistas autorizó un programa de readquisición, tanto de acciones ordinarias como preferenciales, hasta por $500.000.000.000 COP, que tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2028.

La Asamblea General de Accionistas también facultó a la Junta Directiva para que reglamente los detalles de este programa. El monto aprobado equivale aproximadamente al 2.5% de la actual capitalización bursátil de la Compañía.

Con esta iniciativa, la compañía suma una herramienta adicional para avanzar en el cierre de la brecha de valor que registra el precio de mercado actual. Asimismo, el programa podría generar una mayor liquidez y dinamismo en la negociación de la acción, fortaleciendo su atractivo para los inversionistas.

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La iniciativa llega en medio de una valorización creciente de las acciones de Grupo SURA, llevándolas a máximos históricos; pues, desde la escisión por absorción, que le permitió a la compañía enfocarse en servicios financieros, la acción preferencial ha aumentado un 51% y la ordinaria un 48%, ambas por encima del avance del COLCAP durante el mismo periodo.