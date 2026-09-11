SATENA cumple dos años de operación en Boyacá y espera fortalecer sus rutas desde Paipa

SATENA celebrará sus dos años en Boyacá con una jornada especial en el aeropuerto Juan José Rondón de Paipa el próximo 13 de septiembre. Foto Relacionada.

Paipa

SATENA cumplió dos años de operación en Boyacá con un balance que la compañía califica como positivo, aunque durante este periodo tuvo que suspender las rutas que conectaban a Paipa con Bogotá y Yopal debido a la baja utilización por parte de los viajeros.

Gloria Chaparro, gerente de SATENA para Boyacá, destacó en Caracol Radio que durante estos dos años los habitantes del departamento han ido conociendo y utilizando la oferta aérea disponible desde el aeropuerto Juan José Rondón de Paipa.

“Dos años ya. Un balance positivo, un balance en donde los boyacenses ya saben que existe un avión, que existe una aerolínea, que existe un aeropuerto en Paipa, Boyacá”, señaló.

Actualmente, la aerolínea mantiene la conexión directa entre Paipa y Medellín, con vuelos los martes, jueves, viernes y domingos.

“Nos conecta directamente con Medellín, Paipa-Medellín, Medellín-Paipa, los días martes, jueves, viernes y domingos”, explicó.

Sin embargo, no todas las rutas que fueron habilitadas inicialmente se mantuvieron. De acuerdo con Chaparro, SATENA comenzó operaciones con conexiones hacia Yopal y Bogotá, pero la demanda no fue suficiente para mantenerlas.

“Inicialmente empezamos con vuelos para Yopal también y para Bogotá, pero desafortunadamente nosotros los boyacenses no los utilizábamos; por ende, pues nos tocó quitar esas dos rutas”, afirmó.

La compañía mantiene la expectativa de ampliar nuevamente la conectividad aérea desde Paipa y tiene identificados como posibles destinos Bucaramanga y Cali. No obstante, la gerente explicó que antes de tomar esa decisión será necesario consolidar la ocupación de la ruta que actualmente funciona.

“Estamos en este momento esperando que se nos llene al 100 % la ruta que tenemos a Medellín para poder colocar unas rutas adicionales que estamos ahí en lista de espera, que son Bucaramanga y Cali”, indicó.

Frente a la posibilidad de que estas nuevas conexiones sean habilitadas próximamente, Chaparro manifestó que todavía no existe una fecha definida.

“Es difícil decirte porque dependemos, como te digo, de que llenemos 100 % las sillas que tenemos para Medellín”, sostuvo.

SATENA también prepara una jornada especial para conmemorar sus dos años de presencia en el departamento. La celebración se realizará el domingo 13 de septiembre en el aeropuerto Juan José Rondón de Paipa.

“Cumplimos dos años el 3 de septiembre, cumplimos dos años en Boyacá y lo vamos a celebrar por todo lo alto el día 13, que es el domingo. Los esperamos en el aeropuerto Juan José Rondón de Paipa para celebrar, habrá muchísimas sorpresas”, anunció.

Durante su visita a la Gobernación de Boyacá, la gerente también se refirió a una iniciativa de la operadora turística Cumpliendo Sueños, vinculada a SATENA, con la que buscan beneficiar a habitantes de zonas rurales del departamento.

“Cumpliendo Sueños queremos cumplir los sueños a las personas de veredas, del campo, que trabajan día a día con su frente, su sudor”, manifestó.

En esta oportunidad, la iniciativa busca que 34 personas puedan viajar a Punta Cana, en República Dominicana. Para hacer posible el viaje, la Gobernación de Boyacá está apoyando a los beneficiarios con el trámite de sus pasaportes.

“Queremos cumplir los sueños y, en este caso, de ir a Punta Cana, República Dominicana, y la Gobernación nos está colaborando con los pasaportes para ellos”, explicó.

Según la gerente, en la Gobernación ya se encuentran algunos delegados de la comunidad que participará en esta iniciativa, entre ellos habitantes de la zona rural de Santa Rosa de Viterbo.