Inflación en Tunja supera el promedio nacional y alimentos suben 8,50% en 2026

Los alimentos acumulan un alza de 8,50 % en Tunja y están reduciendo el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables. Imagen vía Getty Images / anamejia18

Tunja

Las cifras de inflación reveladas por el DANE generan preocupación en Tunja, luego de que la ciudad registrara en agosto un incremento de precios superior al promedio nacional. Mientras en Colombia la inflación mensual fue del 0,39 %, en la capital boyacense alcanzó el 0,54 %.

Para Jacinto Pineda, director de Investigaciones de la ESAP, el comportamiento de Tunja “no es positivo” y está relacionado principalmente con el aumento en los precios de los alimentos.

“Esto estuvo presionado por el comportamiento de los precios de los alimentos”, explicó el docente en diálogo con Caracol Radio, al analizar las cifras correspondientes al mes de agosto.

Pineda destacó que Tunja se encuentra entre las ciudades del país donde más aumentaron los precios de los alimentos. Según explicó, el incremento en agosto fue del 1,48 % en la capital boyacense, mientras que Bucaramanga registró un aumento del 1,82 %.

El panorama también preocupa al revisar el comportamiento acumulado durante el año. De enero a agosto, el IPC en Tunja llegó al 5,96 %, mientras que el promedio nacional se ubicó en 5,35 %.

“Es una situación preocupante”, señaló el docente, quien además advirtió que el incremento de los precios tiene efectos sobre otros indicadores de la economía, especialmente por su relación con las tasas de interés.

Sin embargo, uno de los principales llamados de atención de Pineda está relacionado con el precio de los alimentos. El docente explicó que entre enero y agosto estos productos han aumentado un 8,50 % en Tunja, frente al 7,16 % registrado a nivel nacional.

“Los alimentos son la canasta básica de los más pobres”, afirmó Pineda, al advertir que este comportamiento termina afectando principalmente a los hogares con menores ingresos.

En ese sentido, agregó que “cuando usted piensa en un incremento en este solo año del 8,50 %, lo que venimos es quitándole poder adquisitivo a los más pobres de la ciudad”.

El director de Investigaciones de la ESAP también relacionó el comportamiento de la inflación con otros indicadores económicos que han generado preocupación recientemente en Boyacá, como el desempleo, el crecimiento de la economía departamental y el desempeño del sector minero.

“Hay una convergencia en los indicadores que, de todas maneras, como su nombre lo indica, es un instrumento de medición que nos va dando luces sobre lo que está pasando en un territorio”, explicó.

Para Pineda, estas cifras deben servir como una señal para que las administraciones públicas adopten medidas que permitan mejorar las condiciones económicas del departamento.

“Cuando usted tiene una economía departamental que crece por debajo del promedio nacional, cuando usted tiene un sector minero que cayó en el 10,1 % en el 2025 con relación al 2024, cuando usted tiene una mayor inflación, cuando usted tiene una pobreza que ha venido aumentando, pues son indicadores que llevan a que entonces los gobiernos tomen decisiones”, sostuvo.

Aunque el docente aclaró que Boyacá no atraviesa una situación crítica, consideró que sí existen señales que deben generar preocupación.

“No estamos en una situación crítica, pero sí estamos en una situación donde hay que prender las alertas sobre lo que está pasando”, manifestó.