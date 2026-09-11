Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 sep 2026 Actualizado 16:17

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Rionegro será la primera ciudad de Colombia en integrar pagos bancarios en buses tradicionales

Con el inicio de una prueba piloto de pagos sin contacto, Rionegro tomó la delantera en el país al modernizar el acceso a sus rutas de transporte público tradicional mediante tecnología bancaria.

Foto: Alcaldía de Rionegro

Foto: Alcaldía de Rionegro

Foto: Alcaldía de Rionegro

Santiago Solórzano

Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Medellín

Rionegro se convirtió en la primera ciudad del país en implementar un sistema de pagos abiertos en rutas de transporte público colectivo urbano. Desde este 14 de septiembre, y durante un mes, iniciará una prueba piloto donde los usuarios podrán pagar su pasaje con tarjetas débito, crédito, teléfonos o relojes inteligentes, sin comprar tarjetas exclusivas ni recargar saldo previo.

La alternativa estará disponible inicialmente en cinco rutas clave: Sajonia, 800 Llanogrande, Pantanillo, Aeropuerto y Base Aérea–Zona Franca. A diferencia de sistemas cerrados como la tarjeta Cívica en Medellín o modelos masivos de otras capitales, este piloto adapta la tecnología bancaria directamente al transporte colectivo tradicional. Bastará con acercar el dispositivo al validador, esperar la señal verde y continuar el viaje.

Más información

Ajustes técnicos y recaudo directo

Durante los 30 días de prueba se evaluará la rapidez de lectura, el comportamiento operativo y la experiencia del usuario para preparar una expansión progresiva. El dinero de los pasajes ingresará directamente a las empresas transportadoras y no a la administración municipal, la cual se encargará de la inspección, vigilancia y control del proceso.

El municipio dispondrá de personal pedagógico en calle para guiar a conductores y pasajeros, mientras que las peticiones o reclamos se atenderán en la web www.rionegro.gov.co. Los resultados de este mes de evaluación determinarán la hoja de ruta para modernizar la totalidad de la flota en la localidad.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado