Rionegro será la primera ciudad de Colombia en integrar pagos bancarios en buses tradicionales

Medellín

Rionegro se convirtió en la primera ciudad del país en implementar un sistema de pagos abiertos en rutas de transporte público colectivo urbano. Desde este 14 de septiembre, y durante un mes, iniciará una prueba piloto donde los usuarios podrán pagar su pasaje con tarjetas débito, crédito, teléfonos o relojes inteligentes, sin comprar tarjetas exclusivas ni recargar saldo previo.

La alternativa estará disponible inicialmente en cinco rutas clave: Sajonia, 800 Llanogrande, Pantanillo, Aeropuerto y Base Aérea–Zona Franca. A diferencia de sistemas cerrados como la tarjeta Cívica en Medellín o modelos masivos de otras capitales, este piloto adapta la tecnología bancaria directamente al transporte colectivo tradicional. Bastará con acercar el dispositivo al validador, esperar la señal verde y continuar el viaje.

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Ajustes técnicos y recaudo directo

Durante los 30 días de prueba se evaluará la rapidez de lectura, el comportamiento operativo y la experiencia del usuario para preparar una expansión progresiva. El dinero de los pasajes ingresará directamente a las empresas transportadoras y no a la administración municipal, la cual se encargará de la inspección, vigilancia y control del proceso.

El municipio dispondrá de personal pedagógico en calle para guiar a conductores y pasajeros, mientras que las peticiones o reclamos se atenderán en la web www.rionegro.gov.co. Los resultados de este mes de evaluación determinarán la hoja de ruta para modernizar la totalidad de la flota en la localidad.