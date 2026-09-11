Antioquia celebra ampliación de la transición del Sisbén al Registro Universal de ingresos

Antioquia

La transición del Sisbén al Registro Universal de Ingresos (RUI) tendrá un nuevo plazo en Colombia. El Gobierno Nacional amplió hasta el 31 de julio de 2027 el periodo de transición, una decisión que fue recibida de manera positiva por la Gobernación de Antioquia. El cambio se da después de las inquietudes manifestadas por ciudadanos y administraciones municipales frente a las modificaciones en la clasificación socioeconómica.

De acuerdo con la Gobernación, cerca de 300 mil familias antioqueñas habían reportado cambios en su categorización, situación que generó preocupación por los posibles efectos que estas modificaciones podrían tener en el acceso a programas y beneficios sociales.

Luis Fernando Agudelo Henao, director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, señaló que “Es una buena noticia para los ciudadanos. La ampliación del periodo de transición permite mantener la utilización de la información del Sisbén para quienes ya estaban identificados, mientras se continúa fortaleciendo y ajustando la nueva metodología del Registro Universal de Ingresos”.

Gobernación había solicitado ampliar el periodo

La administración departamental aseguró que venía gestionando ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP) la ampliación del periodo de transición, debido a las inquietudes planteadas desde diferentes municipios y por parte de los ciudadanos.

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Según la Gobernación, en este proceso también fue importante el diálogo entre el gobernador Andrés Julián Rendón y el director del DNP, Julián Buitrago, en el que se expusieron las dificultades y preocupaciones relacionadas con los cambios en la clasificación socioeconómica.

Con el nuevo plazo, las entidades encargadas de la oferta social tendrán más tiempo para adaptar sus mecanismos de focalización al Registro Universal de Ingresos (RUI), mientras continúa el proceso de implementación del nuevo sistema.