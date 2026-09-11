Más de 3.900 mujeres se postularon a la estrategia Decididas en Medellín

Medellín, Antioquia

Más de 3.900 mujeres de Medellín respondieron a la convocatoria Decididas, una estrategia impulsada por el Distrito, a través de la Secretaría de las Mujeres, que busca fortalecer sus proyectos de vida mediante oportunidades de educación, autonomía económica y participación.

Tras superar los cupos inicialmente establecidos, la Administración Distrital iniciará el contacto con las mujeres inscritas para verificar el cumplimiento de los requisitos y definir quiénes continuarán en el proceso.

La estrategia prioriza a mujeres cuidadoras, víctimas de violencias basadas en género, jefas de hogar y aquellas que enfrentan mayores barreras para acceder a oportunidades educativas, laborales y económicas.

Las mujeres seleccionadas comenzarán un proceso de formación y acompañamiento que se extenderá hasta noviembre, dividido en tres líneas de trabajo.

En educación, podrán iniciar, retomar o fortalecer sus estudios. En empleo y emprendimiento, desarrollarán capacidades y tendrán acceso a nuevas oportunidades. Y en participación, fortalecerán sus liderazgos y su capacidad de incidencia en los territorios.

Además, las participantes continuarán siendo convocadas a espacios de articulación y networking, con el propósito de ampliar sus redes y generar nuevas conexiones.

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Con esta nueva etapa, Decididas pasa de la convocatoria a un proceso de formación y acompañamiento, en el que las mujeres podrán acceder a herramientas concretas para avanzar en sus metas personales, educativas, laborales y comunitarias.

La estrategia articula diferentes rutas de atención, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades dirigidas a las mujeres de Medellín, con el objetivo de promover trayectorias integrales que fortalezcan sus autonomías y contribuyan al cumplimiento de sus proyectos de vida.