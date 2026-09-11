50 empresas de Medellín estarían en proceso de desarrollo para competir en el mercado global

Medellín

Medellín fortalece su posición como centro de innovación regional con la selección de 50 empresas de base tecnológica que buscan expandir sus operaciones más allá del mercado nacional. A través de la agencia Ruta N y su programa Medellín Next, la ciudad brindará herramientas de escalamiento, conexión con capital e internacionalización a esta nueva cohorte.

El grupo está integrado por 20 emprendimientos emergentes y 30 consolidados, elegidos por su madurez tecnológica, tracción comercial y capacidad de escalamiento. Con esta incorporación, el programa supera las 120 compañías acompañadas durante el último año, consolidando la estrategia local de generar empresas de talla mundial.

Especialización sectorial y solución de problemas globales

La selección refleja la madurez del ecosistema local: el 40 % corresponde a software y TIC, el 14 % a servicios financieros y cuatro empresas pertenecen al sector DeepTech, un segmento orientado a desarrollar soluciones basadas en ciencia e ingeniería de alto impacto.

Entre las seleccionadas destaca Runni, una startup enfocado en la electrificación de la logística de última milla mediante el alquiler de bicicletas eléctricas y cambio de baterías. Su modelo busca resolver retos de movilidad urbana sostenible desde Medellín con proyección hacia otros mercados.

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Estrategia de crecimiento y atracción de inversión

En los próximos meses, Ruta N facilitará a estas empresas ruedas de negocio, alianzas corporativas y contacto con inversionistas. El objetivo es consolidar sus modelos operativos y brindarles el respaldo estratégico necesario para convertir la innovación en un motor económico.

Desde la dirección de Desarrollo de Negocios CTI de Ruta N señalan que el fortalecimiento de estas firmas permitirá generar empleo especializado, atraer capital y diversificar la economía local, posicionando el talento paisa como un referente de emprendimiento e innovación.