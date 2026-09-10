¿Cómo recibieron las regiones los cambios en el porte legal de armas?

Bogotá

Los funcionarios del sector seguridad de distintos departamentos analizaron las nuevas medidas sobre el porte legal de armas, la articulación del Gobierno Nacional con las autoridades locales, la presencia de grupos armados ilegales en los territorios y la suspensión de las mesas de negociación.

Lea también: Cúpula militar y propuestas de seguridad para el nuevo gobierno: Proyecto Colombia en Hora 20

Lo que dijeron los analistas

George Quintero, coronel en retiro de la Policía y secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, consideró que antes los delincuentes tenían más facilicades para adquirir armas que el resto de los ciudadanos. “Si hay una restricción y tenemos índices tan altos en de violencia, puede hacerse un diagnóstico”, apuntó el funcionario. Incluso, señaló que en el departamento los delincuentes tienen armas más modernas que la Fuerza Pública.

También se refirió a las difíciles condiciones de seguridad en la región. “Llevo varios meses tratando de sortear los enfrentamientos entre las Disidencias de las Farc y el ELN, pero ahora sentimos un apoyo diferente y tenemos esperanza. Como mandatario siempre se busca seguridad para que la economía pueda mejorar”, indicó Quintero.

Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle y exsubsecretario de Seguridad de Cali, sostuvo que las restricciones para el porte de armas “empezó hace 10 años, con el gobierno Santos. Nunca ha estado restringida la compra pero sí el porte, se podía comprar pero no circular libremente con un arma. Los requisitos para adquirir un arma no se han levantado ni disminuído”.

Además, cuestionó las políticas que implementó el gobierno pasado. “La Paz Total dejó un incremento del 36% de los grupos armados en el departamento del Valle del Cauca y 6000 hectáreas de cultivos ilícitos. Es un gran desafío para la región poder controlar ese crecimiento y tomar medidas para mejorar las herramientas de la fuerza pública”, advirtió Londoño.

Jaime Hernández Amín, director general de Distriseguridad de Cartagena, sostuvo que “el Estado debe garantizar la seguridad a todos los ciudadanos, y en Colombia no es así. Hace 3 años llevo buscando que se me ampare el porte de armas por cuestiones de seguridad, pero ha sido imposible. El arma es para defenderse, no para atacar”.

Además, se refirió a los problemas de seguridad que están afectando a la capital de Bolívar. “La red de microtráfico en Cartagena está carcomiendo la juventud y la ciudad en sí. Empezamos a pedir apoyo para actualizar la tecnología y poder enfrentar este nuevo desafío, porque antes no la teníamos, y en un mes se han dado resultados”, explicó Hernández Amín.

Manuel Villa, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, señaló que “la posibilidad de portar un arma no significa que haya autorización de usarla de manera indiscriminada, ya hay una ley. Si se usa de manera indebida la persona tiene que ser responsable del delito que cometa”.

Adicionalmente, indicó que el monopolio de las armas lo debe tener el Estado colombiano y, en ese sentido, debería haber una respuesta frontal contra el tráfico de armas.

“Al quitar la medida del porte de armas se va a tener una información más consolidada, muchas personas no actualizaron la información y se encuentran en un subregistro. Se trata de completar el registro”, agregó.

Jorge Mantilla, politólogo, doctor en criminología y experto en dinámicas de conflicto y crimen organizado, apuntó que “la decisión sobre el porte de armas es problemática. 78 % de los homicidios en Colombia se cometen con arma de fuego. Me parece que es un mensaje que comunica ‘defiéndase quien pueda’”.

Adicionalmente, sostuvo que las armas de fuego no tienen el objetivo de disuadir, sino que están hechas para “matar”. En ese sentido, advirtió que el país está presenciando “una transición de la delincuencia civil hacia la delincuencia organizada. Se va a generar un incentivo para que esta delincuencia aumente su poder de fuego y acciones violentas”.