Justicia emiratí investiga si hubo trasfondo terrorista en el incidente del avión que iba a Israel

La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este jueves la creación de un equipo de fiscales especializados para investigar si tuvo trasfondo terrorista en el incidente registrado en un vuelo de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv en el que, según Israel, un piloto intentó estrellar la aeronave tras apuñalar a su compañero.

Según informó la agencia de noticias emiratí WAM, el fiscal general del país, Hamad Said, ordenó recabar pruebas para esclarecer las circunstancias del suceso en el vuelo FZ1073 entre Dubái y Tel Aviv, determinar sus motivos y averiguar si existió una «planificación previa o vínculo con actividades terroristas».

Asimismo, la entidad judicial aclaró que asume la competencia del caso porque la aeronave vuela bajo pabellón emiratí, lo que permite aplicar su legislación a los delitos cometidos a bordo aún estando en el extranjero.

Emirates suspende vuelos hacia Israel

Emirates, una de las aerolíneas de bandera de Emiratos Árabes Unidos (EAU), anunció este jueves que suspende sus vuelos de código compartido con la compañía de bajo coste Flydubai desde y hacia Tel Aviv con efecto inmediato tras el «incidente» del miércoles.

En un escueto comunicado, la avisa de que , de acuerdo con esta decisión, los pasajeros cuyo destino final sea Tel Aviv no podrán embarcar en su punto de partida.

Anoche, Flydubai anunció que suspendía temporalmente los vuelos con origen y destino a Israel, lo que «permitirá a las autoridades competentes continuar su trabajo y esclarecer todos los hechos relacionados con el incidente».

Las autoridades emiratíes piden evitar especulaciones

El suceso se produjo en la cabina de mando y obligó a la tripulación a intervenir para tomar el control del aparato y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto saudí de Tabuk, donde varios tripulantes tuvieron que ser hospitalizados.

Tras el desvío, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que uno de los pilotos intentó estrellar la aeronave tras apuñalar al copiloto y tildó lo sucedido de «atentado», mientras que su ministro de Defensa, Israel Katz, lo calificó de «intento de atentado terrorista yihadista».

La intervención de la Fiscalía se produce un día después de que la Autoridad General de Aviación Civil de EAU -con la que ahora se coordinan los fiscales- calificara lo ocurrido de «incidente de seguridad» e iniciara las primeras pesquisas.

Por su parte, el fiscal general instó a la ciudadanía a «evitar especulaciones» a la espera de los resultados oficiales, mientras que Flydubai pidió no sacar conclusiones precipitadas sobre las causas del altercado.

Netanyahu elogia al «heroico pasajero» que evitó otro 11-S

Mientras en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu, elogió en una entrevista con el canal estadounidense Fox News al «heroico pasajero» quien, dijo, «evitó otro 11-S» durante el incidente registrado el vuelo de Flydubai.

Según el relato de Netanyahu, un pasajero israelí entró en la cabina para socorrer al piloto tras haber sido asaltado por su compañero, ayudó a reducir al atacante y niveló el avión antes de que colisionara.

“Actuó con una valentía tremenda que evitó otro 11-S2, señaló, en referencia a los atentados terroristas que en 2001 provocaron la muerte de cerca de 3.000 personas en Estados Unidos.

Un piloto indio, erigido en héroe mundial

También está siendo aclamado como un héroe el piloto indio que fue apuñalado en el avión. Líderes mundiales como Donald Trump, Narendra Modi y Benjamín Netanyahu, han alabado su actuación tras la agresión para impedir un posible accidente.

Primeras versiones indican que el piloto logró enviar una señal de emergencia y abrir la cabina durante el altercado, al tiempo que el avión descendía en picado durante unos dos minutos causando el pánico entre los más de 170 pasajeros.

Las acciones del capitán Machchhar se han convertido en motivo de orgullo nacional en la India, con medios de comunicación entrevistando a viejos vecinos y amigos de la infancia y felicitaciones desde diferentes partes del espectro político.

“El capitán Smit Machchhar es un héroe2, afirmó este jueves el primer ministro indio, Narendra Modi, en X.

«Ante un peligro extremo y a pesar de estar gravemente herido, demostró un valor inmenso y una determinación inquebrantable para proteger la vida de los demás», agregó, sumándose a declaraciones similares de los mandatarios estadounidense e israelí.

La Embajada de la India en Arabia Saudí, país donde el avión realizó su aterrizaje de emergencia, informó el miércoles de que Machchhar se encontraba «estable» e ingresado en un hospital de la ciudad de Tabuk.