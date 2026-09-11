ATENCIÓN | Primer balance de las lluvias en Bucaramanga: árboles, vías, postes y viviendas afectadas

Las lluvias de las últimas horas en Bucaramanga dejaron árboles y postes de energía caídos, además de daños en algunas viviendas y vías inundadas, según el primer balance entregado por la Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Los reportes han llegado desde distintos puntos de la ciudad y todavía están siendo verificados. Por ahora, no hay una cifra total de emergencias ni de viviendas afectadas.

Uno de los reportes que más se repite tiene que ver con daños en techos y estructuras livianas. Didier Rodríguez, coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, explicó que varias de las afectaciones se concentran en viviendas con cubiertas de láminas de zinc.

“Hemos recibido reportes de caída de algunos árboles, la caída de algunos postes de energía, pero también la afectación en la estructura de algunas viviendas”, señaló.

Los equipos de Gestión del Riesgo y del Cuerpo de Bomberos están recorriendo barrios, corregimientos y asentamientos humanos para confirmar qué pasó en cada punto y establecer qué tipo de atención necesita cada caso.

“La Oficina de Gestión del Riesgo, en articulación con el Cuerpo de Bomberos, está monitoreando y visitando algunos puntos”, agregó Rodríguez.

El balance sigue abierto porque los reportes continúan llegando y las visitas todavía están en curso. Las autoridades pidieron a la comunidad reportar cualquier nueva afectación por los canales oficiales para que pueda ser verificada y atendida.