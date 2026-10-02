En el cementerio que fue sepultado Camilo Torres en Bucaramanga habría más víctimas del conflicto

Bucaramanga

La Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas continúa en Bucaramanga haciendo revisiones en el cementerio de Campo Hermoso de restos de personas que fueron víctimas del conflicto armado en Santander.

Manuel Criales, director de la UPBD en Santander, indicó que “este es un sitio de interés forense para la Unidad debido a que aquí han sido trasladados cuerpos de muchas personas que en su momento fallecieron por causas del conflicto armado y que fueron inhumadas como cuerpos no identificados o lo que se conoce normalmente como NNs”.

Desde la Unidad de Búsqueda han identificado que por lo menos 108 bóvedas que están en este cementerio son de su interés forenses e incluso cuando las abren se han encontrado que en algunas bolsas hay restos de hasta 20 personas por lo que se empieza a revisar cada uno de los contenedores para proceder con la identificación.

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“Paralelamente a este proceso de forense de recuperación de cuerpos, nosotros venimos haciendo recepción de solicitudes de búsqueda. Las solicitudes de búsqueda van acompañadas de la toma de muestra biológica a familiares, porque la idea es que estos cuerpos que se recuperan acá se llevan al Centro Integral de Abordaje Forense que tenemos en en el municipio de Girón y acá a cada cuerpo se le toma una muestra biológica. Esa muestra biológica es cotejada con la muestra de los familiares”, agregó el director Criales.

La UBPD continúa con estos trabajos de recuperación de los cuerpos de las personas que en su momento fueron dados como desaparecidos.