Capturan en Girón y en Barranquilla a mujeres señaladas de ingresar droga a cárceles. Foto: Fiscalía General de la Nación

Cinco presuntas integrantes de la red delincuencial conocida como ‘Las Invisibles’ fueron capturadas en Barranquilla, Atlántico, y Girón, Santander, en medio de una investigación de la Fiscalía General de la Nación que permitió establecer, según las autoridades, su participación en el ingreso y comercialización de estupefacientes dentro de cárceles de mediana y máxima seguridad.

De acuerdo con la Fiscalía las mujeres habrían utilizado como fachada los permisos para visitar a familiares o conocidos privados de la libertad. Bajo esta modalidad, conocida como ‘correo humano’, presuntamente ingresaban las sustancias ocultas o adheridas a sus cuerpos para llevarlas hasta patios específicos, donde internos se encargarían posteriormente de su distribución.

El operativo fue adelantado por servidores del CTI, en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional y el Gaula del Ejército, y de manera simultánea se realizaron registros y allanamientos en las cárceles La Modelo de Barranquilla, Palogordo de Girón y La Tramacúa de Valledupar.

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Durante los procedimientos fueron incautados 13 celulares, tarjetas SIM, memorias USB, estupefacientes, cuadernos con información de interés para la investigación, un router wifi, un reloj inteligente, cargadores, audífonos y dinero en efectivo.

Según la investigación, esta actividad ilícita les habría representado ganancias mensuales millonarias. Las cinco capturadas serán presentadas ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Seccional Atlántico, quien les imputará los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.