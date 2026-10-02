Jóvenes fueron drogados y robados por mujeres que conocieron en un bar de Bucaramanga

Bucaramanga

Una noche de diversión que comenzó en una de las discotecas de la zona rosa del sector de Cabecera del Llano en Bucaramanga terminó con un par de jóvenes drogados y robados, en un hecho que incluso pudo tener consecuencias mucho más graves de acuerdo con el relato de Óscar Ariza Pardo, familiar de las víctimas.

El señor Ariza Pardo relató que un hermano y un primo estuvieron la noche del domingo 20 de septiembre en la discoteca Escobar de la calle 48 con carrera 33 donde consumieron licor.

Uno de los meseros les sugirió que invitaran a la mesa a una mujer que estaba en la barra cuando ya el negocio estaba a punto de cerrar sus puertas. En principio, los clientes no lo consideraron, pero luego terminaron accediendo a la insinuación.

Lea también: Capturan en Girón y en Barranquilla a mujeres señaladas de ingresar droga a cárceles

Luego, los dos hombres salieron del lugar acompañados del lugar por un par de mujeres rumbo a otro negocio ubicado en la autopista entre Bucaramanga y Girón. Allí ingirieron más trago. Cuenta el familiar de las víctimas que la fiesta terminó en el apartamento de uno de ellos.

El desenlace de la historia es que los dos jóvenes amanecieron drogados y robados en la mañana del lunes 21 de septiembre. No tenían plata, ni celulares. Las mujeres también se llevaron otros artículos de valor como ropa y perfumes.

“De lo último que se acuerdan es que en el trayecto entre El Sombrero y el apartamento pararon en una licorera a comprar cerveza”, asegura Óscar Ariza.

Por las cámaras de seguridad del edificio se obtuvo la imagen de las dos mujeres que acompañaron a las víctimas en la noche de diversión.