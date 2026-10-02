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02 oct 2026 Actualizado 14:12

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Bucaramanga

Alerta en Santander por estafa con falsos turnos para sacar el pasaporte

Hasta 200 mil pesos estarían cobrando personas que ofrecen supuestos turnos preferenciales para tramitar el pasaporte en Bucaramanga. Las autoridades ya llevaron el caso ante la Fiscalía.

Países a los que se puede viajar con pasaporte colombiano // Foto: Getty Images

Países a los que se puede viajar con pasaporte colombiano // Foto: Getty Images / Jose Arbelaez - Fotografía

Países a los que se puede viajar con pasaporte colombiano // Foto: Getty Images
Bucaramanga
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Varios ciudadanos han denunciado que, a través de redes sociales y en las inmediaciones del Centro Comercial Cacique en Bucaramanga, personas inescrupulosas estarían ofreciendo adelantar el trámite del pasaporte a cambio de dinero. En algunos casos, las víctimas aseguran haber pagado cerca de 190 mil pesos por supuestas citas gestionadas mediante plataformas digitales.

Una de las personas afectadas, que pidió mantener su identidad en reserva, relató que fue contactada por redes sociales y le ofrecieron obtener el documento sin hacer fila, mediante un enlace que supuestamente estaba relacionado con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Después de realizar el pago, acudió al Cacique y allí le informaron que había sido víctima de una estafa.

Ante las denuncias, la Oficina de Pasaportes de Santander presentó esta semana una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y solicitó acompañamiento de la Policía para prevenir que más ciudadanos sean engañados.

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El director de la Oficina de Pasaportes, mayor (R) Miguel Ángel Lozano Herreño, fue enfático en señalar que la entidad no tiene tramitadores digitales ni intermediarios y que los ciudadanos no deben pagar por conseguir un turno.

Actualmente, en Bucaramanga el trámite se realiza únicamente de manera presencial en la Oficina de Pasaportes departamental, ubicada en el subsótano del Centro Comercial Cacique, local 10. Allí se entregan hasta 200 turnos diarios, por orden de llegada, entre las 6:00 y las 7:15 de la mañana, sin necesidad de cita previa.

La recomendación de las autoridades es no entregar dinero, documentos o datos personales a terceros que ofrezcan turnos o citas por internet. El pasaporte, una vez realizado el trámite, se entrega tres días hábiles después.

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