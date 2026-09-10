Más de $1.500 millones llegaron a víctimas conflicto armado en nueve municipios de Santander

Un total de 246 víctimas del conflicto armado en Santander recibieron indemnizaciones. Fueron más de $1.559 millones de pesos en nueve municipios del departamento.

Los pagos llegaron a personas de Girón, Lebrija, Floridablanca, Piedecuesta, Bucaramanga, Rionegro, El Carmen de Chucurí, Vélez y Socorro.

Bucaramanga concentró la mayor parte de las entregas. Allí se hicieron 110 giros que sumaron más de $679 millones, casi la mitad del total de pagos realizados en el depa rtamento.

Las indemnizaciones no tienen el mismo valor para todas las víctimas. Cada giro corresponde a un proceso individual y al reconocimiento de las afectaciones sufridas por cada persona.

Para algunos beneficiarios, el pago llegó después de varios años de espera. Roberto Ortega Vergel contó que llevaba más de una década adelantando el trámite. “Tenía más de 10 años de estar luchando con esto y hasta que por fin, gracias a Dios, el día de hoy se dio”, dijo.

La indemnización administrativa es una de las medidas de reparación previstas para las víctimas del conflicto armado. En la práctica, es un pago económico que busca compensar parte de los daños reconocidos dentro de cada proceso.

En Lebrija, Gloria Cecilia Monsalve Correa, enlace municipal de víctimas, señaló que estas entregas también representan una forma de reconocer el daño causado por la violencia.

Las jornadas estuvieron dirigidas a víctimas que ya habían avanzado en sus procesos para acceder a esta medida de reparación.