Expomotos se vuelve a hacer en Bucaramanga después de cuatro años: será en Neomundo . Foto: Cortesía.

Bucaramanga

Después de cuatro años durante este fin de semana del 3 y 4 de octubre y se realizará en Bucaramanga una nueva edición de ‘Expomotos’, una feria para los amantes de las motocicletas que quieran adquirir algún vehículo de este tipo o incluso ver las diferentes exposiciones que se tienen allí.

El director de Fenalco en Santander, Alejandro Almeyda, indicó que “vamos a tener a todas las ensambladoras, todas las marcas, toda la situación de esta fiebre motera que tenemos, precisamente con toda una oferta maravillosa de accesorios, lubricantes y lo más importante, la capacidad en un mismo lugar, con el apoyo de las financieras y muchísimos proveedores”.

Dijo también el director que con este evento se busca potencializar la movilidad sostenible en el territorio presentando la oferta que traen las diferentes empresas con los vehículos 100% eléctricos.

“Las personas también podrán venir a disfrutar de este proyecto maravilloso y conocer las motos, montarse en ellas y sobre todo llevarse esa moto de sus sueños en un lugar que va a ser donde a tener toda a la vez, vamos a tener unas muestras gastronómicas muy importantes, zonas de hidratación, experiencias”, agregó el director Almeyda.

La actividad se realizará en Neomundo durante este fin de semana con entrada gratuita para que las familias puedan estar en estas actividades.