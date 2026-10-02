Café de Curití en el top 55 de los más destacados del país: Es el único santandereano en esta lista

Santander tendrá una única representación en la etapa final de la edición número 11 del concurso nacional Colombia Tierra de Diversidad. Se trata del caficultor Camilo Torres Rodríguez, del municipio de Curití, quien logró ubicarse entre los 55 finalistas de esta competencia que reconoce la calidad y diversidad de los mejores cafés producidos en Colombia.

Torres llegará a la fase final con un café Geisha natural, producido en su finca ubicada en la vereda Macanillo de Curití. Según explicó el caficultor, este mismo varietal obtuvo el primer puesto en la competencia de cafés de Santander, en la categoría naturales.

“Recibimos con mucha alegría, con mucha satisfacción este reconocimiento, el ser finalistas en tan importante competencia de la caficultura colombiana”, señaló Torres.

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El caficultor destacó que, en esta oportunidad, es el único santandereano que logró avanzar entre los 55 finalistas, algo que, según dijo, también pone en evidencia el potencial que tiene el departamento en la producción de cafés de alta calidad.

“Somos una región que tiene un potencial impresionante, que maneja unos cafés de un nivel de altísima calidad y, en esta oportunidad, nos tocó a nosotros el turno”, afirmó.

Foto: Comité de Cafeteros de Santander Ampliar Foto: Comité de Cafeteros de Santander Cerrar

El café de Curití presente en la gran subasta

Desde Curití Camilo Torres viajará a Bogotá para participar en las actividades de la etapa final del concurso y representar a Santander ante compradores nacionales e internacionales.

La Subasta Colombia Tierra de Diversidad se realizará el próximo 16 de octubre, a las 10:00 de la mañana, en Corferias, en el marco de Cafés de Colombia Expo. Allí se definirán los lotes que avanzarán a la gran subasta y serán reconocidos por sus atributos de calidad.

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Para Santander, la participación de Camilo Torres representa la posibilidad de llevar nuevamente el café producido en Curití a uno de los principales escenarios de reconocimiento de los cafés especiales del país.

Foto: suministrada / Camilo Torres Ampliar Foto: suministrada / Camilo Torres Cerrar

Un año desafiante para los caficultores

Más allá del reconocimiento, Torres también se refirió al panorama que enfrenta actualmente la caficultura. Explicó que factores como el comportamiento del precio internacional del café, la cotización del dólar, los costos de los fertilizantes, el aumento de la mano de obra y las condiciones climáticas han generado dificultades para los productores.

“Este ha sido un año que ha sido bastante desafiante para la caficultura”, manifestó.

Por otra parte, explicó que los efectos de las altas temperaturas no han sido tan fuertes debido al modelo de producción que implementan, basado en la reforestación, regeneración de suelos y una amplia cobertura de sombra que protege los cafetos de la radiación solar.

Camilo Torres también resaltó el trabajo que realizan los caficultores santandereanos para proteger los recursos naturales, especialmente las fuentes hídricas, mediante sistemas agroforestales.