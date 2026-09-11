Policía y FAC destruyen pista clandestina usada por disidencias de ‘Mordisco’ en Buenaventura

La Policía Nacional destruyó una pista clandestina de 1.280 metros de longitud e inhabilitó una infraestructura utilizada para el procesamiento de pasta base de coca en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca. Según información de inteligencia, las instalaciones estarían al servicio del frente Jaime Martínez, del Bloque Occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central de alias ‘Iván Mordisco’.

La operación, denominada Soberanía Uno, se desarrolló en Isla Nayita, corregimiento de Puerto Merizalde, después de un proceso investigativo que permitió establecer la ubicación y las características de la infraestructura utilizada para actividades relacionadas con el narcotráfico.

Uno de los puntos que llamó la atención de las autoridades es la ubicación de la pista: se encontraba a cerca de 1.200 metros de la costa Pacífica colombiana, una posición que, de acuerdo con los investigadores, facilitaba el ingreso y salida de aeronaves utilizadas para transportar cargamentos de droga y reducir los tiempos de exposición frente a los controles de las autoridades.

Para dejar fuera de servicio la pista clandestina, fueron instaladas cargas explosivas en cuatro puntos distribuidos a lo largo de sus 1.280 metros, con el propósito de impedir que volviera a ser utilizada para el aterrizaje y despegue de aeronaves.

Durante la operación también fue inhabilitada una infraestructura destinada al procesamiento de pasta base de coca, mientras que las autoridades intervinieron una hectárea de cultivos de hoja de coca e incautaron 120 galones de gasolina y 198 bultos de cemento, elementos que serían empleados dentro de la cadena de producción de estupefacientes.

De acuerdo con la Policía, la presencia de cultivos de coca en los alrededores evidenciaría que la zona funcionaba como parte de un corredor logístico que permitía concentrar la producción de droga, procesarla y posteriormente movilizarla hacia rutas internacionales.

El despliegue contó con tres helicópteros UH-60 Black Hawk de la Policía Nacional, además de un helicóptero Arpía y un avión Fantasma de la Fuerza Aérea Colombiana. En tierra participaron comandos Jungla de Antinarcóticos y personal del Grupo de Operaciones Especiales Aéreas, GRULI.

“Logramos afectar una pista clandestina y una infraestructura empleada para el procesamiento de pasta base de coca, debilitando directamente las capacidades logísticas de estas estructuras”, aseguró el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos.

La operación fue realizada en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aérea Colombiana y la DEA. Las autoridades señalaron que el objetivo es golpear no solo los cargamentos de droga, sino también las pistas, laboratorios y corredores utilizados por las organizaciones armadas para sostener sus economías ilegales.

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