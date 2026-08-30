Dado de baja cabecilla de disidencias Farc de ‘Mordisco’ señalado de ataques con drones en el Valle

En una operación del Ejército fue dado de baja alias ‘Felipe’ o ‘Arcadio’, señalado cabecilla de la compañía Rodrigo Arias, de la columna Ricardo Velásquez, perteneciente al frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC de alias ‘Iván Mordisco’, según informó el presidente Abelardo.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre estaría involucrado en ataques contra estaciones de Policía en Dagua y El Queremal utilizando explosivos lanzados desde drones, acciones que también habrían afectado a la población civil.

A alias ‘Felipe’ también se le atribuye participación en un ataque contra una unidad militar en El Danubio, en enero, que dejó siete soldados profesionales afectados.

Las autoridades además lo señalan de participar en la instalación de cilindros con explosivos en la vía Cali-Buenaventura, incineración de vehículos, extorsiones y amenazas en el municipio de Dagua.

Durante la operación fueron incautados un fusil M4, tres proveedores, 85 cartuchos y una mira telescópica.

El presidente aseguró que la Fuerza Pública mantiene la ofensiva contra las estructuras de ‘Iván Mordisco’ y advirtió que continuarán las operaciones contra quienes ataquen a militares y policías y utilicen explosivos contra la población.