“Se están evaluando algunos procesos de negociación”: comandante de FAC sobre aviones Gripen

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Juan Martínez Ossa, confirmó que el contrato para la adquisición de los aviones Gripen está siendo evaluado por el Gobierno Nacional y reveló que actualmente se adelantan procesos de negociación relacionados con el acuerdo.

“Hay un contrato firmado, es un contrato que se está evaluando en los diferentes aspectos y este es un tema de gobierno”.

El general Martínez Ossa agregó que la definición sobre esos cambios corresponde directamente al Ejecutivo y que la Fuerza Aeroespacial está a la espera de las decisiones que se adopten.

“Se están evaluando algunos procesos de negociación. En este caso, el Gobierno es quien tiene la palabra”.

El comandante explicó que la necesidad de renovar las capacidades de la Fuerza Aeroespacial no corresponde a una decisión de un solo Gobierno, sino a una planeación institucional que viene desarrollándose desde hace varios años y que tiene una proyección de largo plazo.

“Las necesidades que tiene la Fuerza Aeroespacial Colombiana no son de un gobierno, son necesidades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que se han venido planeando desde hace mucho tiempo y que tienen una proyección al 2042”.

Martínez Ossa señaló finalmente que la Fuerza continúa trabajando sobre las alternativas para garantizar las capacidades que requiere y que la solución que se adopte debe responder a las necesidades del país.

“Estamos trabajando en una solución que beneficie al país”.