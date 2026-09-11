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11 sep 2026 Actualizado 14:16

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Personería sanciona a excoordinador de Tránsito de Ibagué por golpear a un ciudadano

El excoordinador Luis Felipe Artunduaga fue suspendido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por nueve meses.

Capturas de pantalla tomadas de redes sociales.

Capturas de pantalla tomadas de redes sociales.

Capturas de pantalla tomadas de redes sociales.

Alejandro Hernández

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Tras casi dos años de su agresión contra un ciudadano, la Personería Municipal de Ibagué sancionó en primera instancia a Luis Felipe Artunduaga Ospina, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Técnico Operativo de la Secretaría de Movilidad.

Los hechos se remontan al 7 de noviembre de 2024, cuando, según videos publicados en redes sociales, el entonces coordinador de los Agentes de Tránsito abofeteó o golpeó en el rostro a un ciudadano en medio de un procedimiento que se realizaba en la avenida Ambalá con calles 66 y 67.

Las denuncias conocidas en su momento refieren que el ciudadano agredido intervino en el procedimiento contra una motociclista que se desplazaba con su hijo sin casco. Por intentar evitar una sanción para la mujer, el ciudadano luego fue golpeado por Artunduaga Ospina.

La Personería consideró que había suficientes pruebas para imponer una suspensión e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante nueve meses, debido a las extralimitaciones de sus funciones públicas.

Sin embargo, se trata de una decisión de primera instancia sobre la cual proceden los recursos de reposición.

“Desde la Personería seguimos ejerciendo nuestra función disciplinaria y velando por el cumplimiento de los deberes de los servidores públicos”, concluyó la entidad.

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