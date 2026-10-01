Se invertirán $20.000 millones en los colegios afectados por el terremoto en el Tolima

Tolima

Un total de $20.000 millones se tiene previsto invertir como primeros recursos para reparar las sedes de los colegios del Tolima más afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Según el secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya, se tiene previsto que $10.000 millones los invierta la Gobernación y $10.000 millones más el Ministerio de Educación. La inversión departamental deberá contar con la autorización previa de la Asamblea del Tolima.

“Para poder iniciar esas intervenciones, hemos focalizado especialmente aquellas sedes de colapso total o riesgo inminente de colapso. Para poder iniciar una intervención de casi $20.000 millones en el departamento, $10.000 millones que el Ministerio de Educación ha informado que le serán asignados al departamento a través de Findeter y otros $10.000 millones que serán presentados a la Asamblea Departamental para la autorización respectiva”, detalló.

El jefe de la cartera educativa reveló que se busca atender, inicialmente, las 190 sedes educativas más afectadas, de las 464 que tuvieron daños con el terremoto. Bedoya Cárdenas también informó que se necesitan más de $100.000 millones para la recuperación total de la infraestructura educativa, sin incluir el mobiliario escolar.

“Con estos $20.000 millones aceleramos el proceso para poder focalizar aquellas sedes educativas que están caracterizadas como colapso total o como riesgo inminente de colapso, que son las primeras que nosotros tenemos que atender”, agregó.

Por ahora, más de 9.500 estudiantes del Tolima fueron reubicados en otras sedes educativas o avanzan en procesos de educación virtual por las afectaciones sufridas en sus colegios a causa del fuerte sismo.