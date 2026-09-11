Feria Internacional del Café inicia la ruta de recuperación del Tolima tras los incendios

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Desarrollo Agropecuario del Tolima, Juan Camilo García, indicó que todo está listo para que este viernes 11 de septiembre inicie la cuarta Feria Internacional del Café en el municipio de Chaparral.

De acuerdo con el funcionario, la Feria será el punto de inicio para la recuperación económica del Tolima, tras los incendios forestales que hasta ahora dejan más de 51 mil hectáreas arrasadas y pérdidas en el sector productivo por más de 134 mil millones de pesos.

“Hoy inicia la ruta de recuperación económica. Hoy nos levantamos con fuerza y les decimos a los tolimenses que el turno para volver a activar la economía le corresponde a los caficultores. Ante la adversidad respondemos con trabajo en equipo y mucho compromiso”, destacó.

Uno de los principales retos de la Feria es superar, en la subasta internacional, el precio de 72 dólares pagados por la libra del mejor grano.

“Esperamos superar el hito de venta por libra de café. Más de 50 compradores nacionales e internacionales estarán pujando de manera presencial o conectados desde distintas partes del mundo para llevarse el mejor café del Tolima”, señaló.

Además, en el parque de Los Presidentes, en Chaparral, habrá 120 expositores dispuestos a llevar sus productos relacionados al café a los 15 mil visitantes que se esperan. La ocupación hotelera de Chaparral ya se ubica sobre el 100 %.

“En seguridad tenemos todo el respaldo del Ejército, la Policía y la Fuerza Aeroespacial. Distintos puntos de control se establecieron en la vía a Chaparral. Más de 250 hombres de la Policía están en Chaparral y más de 300 hombres del Ejército están en el casco urbano, el corredor vial y los anillos del municipio. Esto para decirles a los asistentes que ofrecemos tranquilidad”, acotó.

En los stands de Chaparral, los asistentes encontrarán productos de 500 asociaciones, casas comerciales de la cadena del café, exhibiciones de tecnología para el café y ofertas de entidades públicas.

La agenda que comienza este viernes también incluye ruedas de negocios, cataciones, concursos, talleres, entre otros espacios de la que, según él, es la “feria al cielo abierto más grande del mundo”.