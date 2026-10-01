Descartan la presencia de explosivos en elementos abandonados en dos sectores de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Gobierno de Ibagué, John Jairo Rojas, descartó que el televisor dejado abandonado sobre el andén de la Casa de la Justicia ubicada entre los barrios Ciudadela Simón Bolívar y la Esmeralda no contenía ningún tipo de explosivo.

“Luego de atender una denuncia ciudadana por un presunto artefacto explosivo, podemos informarles a todos los ibaguereños que descartamos que se trate de un elemento explosivo”, dijo el general en retiro, John Jairo Rojas.

Además, resaltó que especialistas antiexplosivos realizaron la verificación del objeto encontrado en la mañana del jueves primero de octubre determinando que no representaba peligro para los habitantes de este sector de la comuna 8.

“Queremos enviar un mensaje de tranquilidad a todos los ibaguereños. Atendimos de manera inmediata la denuncia ciudadana y, gracias al trabajo especializado de nuestra Policía Metropolitana, se pudo confirmar que no existía ningún elemento explosivo ni riesgo para la comunidad. Seguiremos atentos y actuando oportunamente frente a cada reporte ciudadano”, manifestó el secretario de Gobierno, John Jairo Rojas.

¿Qué paso en la calle 30 con Quinta?

En la tarde del jueves primero de octubre las autoridades entendieron el llamado de la comunidad que informó sobre una maleta de viaje abandonada en la esquina de la calle 30 con carrera Quinta lo que llevó a que nuevamente se desplazara el personal antiexplosivos junto a los caninos expertos que descartaron que existiera presencia de algún elemento peligroso.

Dato: las autoridades adelantarán las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que fueron dejados abandonado estos elementos en la Casa de la Justicia y la calle 30 con carrera Quinta.