¿Qué pasó con el contrato para el cambio de 34 intersecciones semafóricas en Ibagué?

Ibagué

El pasado 30 de septiembre venció el plazo para que la Unión Temporal Ibagué Smart City entregara la instalación de los nuevos semáforos en 34 intersecciones semafóricas, contrato adjudicado por cerca de $9 mil millones y que corresponde a la primera fase de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la capital del Tolima.

Según Rocío Lozano, gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) Ibagué, luego de cumplir con la fase de instalación vendrán los ajustes de frecuencia en las 34 intersecciones semafóricas que vienen siendo modernizadas en la ciudad.

Luego de lograr la subterranización eléctrica, instalación de controladores, dispositivos sonoros, montaje de las infraestructuras semafóricas y cámaras de tráfico viene el proceso en el que se realizarán mediciones y adaptar cada intersección semafórica de acuerdo con el comportamiento real del tráfico en los diferentes corredores viales.

“Podemos informar que las 34 intersecciones en esta primera fase ya se encuentran en funcionamiento, hacemos un llamado a la ciudadanía para que transite con precaución mientras concluyen estos trabajos de sincronización y frecuencias”, destacó Rocío Lozano, gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) Ibagué.

El Sistema Estratégico de Transporte Público continuará realizando el seguimiento técnico y operativo de las intersecciones, con el propósito de garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura y contribuir a una movilidad más organizada y eficiente para todos los actores viales.