Imputan a Hurtado y siete personas más por contrato de interventoría del puente de la 60 de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado y siete personas por las presuntas irregularidades detectadas en la selección del contratista y en la ejecución del contrato de interventoría del puente de la calle 60.

Entre las personas que fueron judicializadas están la exsecretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán González; los exsupervisores Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez; además de las exasesoras de la Alcaldía de Ibagué Angie Juliett Rojas Millán y María Alejandra Arenas Plata, y el contratista Francisco José Restrepo Albarello.

En medio de la imputación de cargos la Fiscalía expuso que el contrato por el cual fueron judicializados superó los $2.997 millones y tenía un plazo de ejecución de ocho meses con el objeto realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico a la construcción de un puente elevado de la calle 60 con Quinta y sus interconexiones.

“De acuerdo con la investigación, el comité evaluador jurídico del que hacían parte Arenas Plata y Rojas Millán habría tramitado y aprobado la propuesta del consorcio representado por Restrepo Albarello, pese a que estaría inhabilitado para contratar con el Estado”, reveló la Fiscalía.

Además, la Fiscalía resaltó que “se conoció que los pagos al consorcio interventor debían efectuarse de acuerdo con el porcentaje de ejecución del contrato de obra. Sin embargo, las labores de policía judicial evidenciaron que se le reconocieron al interventor desembolsos superiores a los $1.000 millones cuando el avance de la construcción era inferior al 6%”.

Para la Fiscalía, el exalcalde, Andrés Hurtado, presuntamente omitió ejercer los controles necesarios sobre el proceso de selección y la ejecución contractual. Por su parte, Guzmán González habría participado en la adjudicación y respaldado actuaciones que permitieron efectuar pagos contrarios a lo pactado.

Por su parte, el contratista, Francisco José Restrepo Albarello, como representante legal del consorcio que ganó el contrato, al parecer, promovió cobros que no correspondían a las condiciones pactadas ni al desarrollo de la obra.

Los otros implicados en este caso que se investiga

En medio de la imputación de cargos la Fiscalía mencionó que Diego Herrán Triana, Fredy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez presuntamente supervisaron, tramitaron o avalaron los desembolsos sin adoptar las medidas que les correspondían para impedirlos.

Dato: un fiscal de Administración Pública de la Seccional Tolima les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, peculado por apropiación en favor propio, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos por lo que el proceso judicial en contra del exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado y los otros involucrados seguirá adelante.

El exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado responde

En un comunicado a la opinión pública Hurtado aseguró que la obra por la que lo investiga la Fiscalía quedó en marcha y con los recursos garantizados al término de su gobierno en el año 2023.

“No se ha perdido ni un solo peso del erario. La ley me concede el derecho a la presunción de inocencia y a defender la integridad de mis decisiones. Tengan la seguridad de que Dios, la justicia y una defensa rigurosa demostrarán la transparencia de nuestra conducta y limpiarán nuestro nombre. Como lo hemos hecho siempre ante las adversidades, saldremos victoriosos”, destacó Hurtado.