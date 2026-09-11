Capturan a presunto sicario del Clan del Golfo: estaría implicado en más de homicidios en Montería

Capturan a presunto sicario del Clan del Golfo: estaría implicado en cerca de 15 homicidios en Montería. Foto: prensa Policía Metropolitana de Montería.

Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, confirmó la captura de un hombre que sería conocido en el mundo delincuencial como alias ‘Gordo Arrieta’, presunto integrante de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo. La captura del hombre de 33 años se habría registrado en Caucasia, Antioquia.

“De acuerdo con las labores investigativas, alias ‘Gordo Arrieta’ estaría relacionado con la comisión de 15 homicidios registrados entre el año 2025 y 2026 en zona urbana y rural de la ciudad de Montería, asociados a ajustes ilegales de cuentas, bajo la directriz de integrantes de la estructura criminal”, informó el coronel Ruiz.

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Asimismo, sostuvo que este hombre contaría con una trayectoria criminal de cinco años dentro de la estructura armada ilegal. “Él habría iniciado como campanero y, posteriormente, habría escalado hasta desempeñarse como presunto sicario durante los últimos tres años. Dentro de las investigaciones se estableció que para la comisión de algunos homicidios, habría utilizado prendas asociadas a servicios de domicilios para acercarse a sus víctimas”.

El hombre fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.