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11 sep 2026 Actualizado 04:04

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Neiva

Neiva se convierte en referente del sur del país en reparación mínimamente invasiva del corazón

Medilaser es el segundo centro médico de Colombia en realizar esta intervención y el primero en el sur del país.

La intervención permitió reparar una válvula mitral mediante una técnica mínimamente invasiva, sin recurrir a una cirugía de corazón abierto. Foto Medilaser Neiva

La intervención permitió reparar una válvula mitral mediante una técnica mínimamente invasiva, sin recurrir a una cirugía de corazón abierto. Foto Medilaser Neiva

La intervención permitió reparar una válvula mitral mediante una técnica mínimamente invasiva, sin recurrir a una cirugía de corazón abierto. Foto Medilaser Neiva

Valentina Gasca

Neiva
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Neiva

Un procedimiento que hasta ahora solo se había realizado en otro centro médico de Colombia llegó a Neiva. La Clínica Medilaser se convirtió en el segundo centro del país en realizar una reparación mínimamente invasiva de la válvula mitral y el primero en hacerlo en el sur de Colombia, utilizando el dispositivo PASCAL.

La intervención fue liderada por el doctor Pablo Darío Charry, director del Servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista, para tratar una insuficiencia mitral severa. “Entramos a través de unos catéteres que van por la ingle y, justo estando a través de la válvula, implantamos un sistema parecido a unos clips”, explicó el especialista.

La primera paciente fue una mujer de 80 años, remitida desde Florencia, quien presentaba una insuficiencia mitral severa y no había respondido satisfactoriamente al manejo médico. Debido al alto riesgo que representaba una cirugía de corazón abierto, el equipo médico optó por esta alternativa para intervenir la válvula mitral a través de un catéter.

El dispositivo PASCAL permite mejorar el cierre de la válvula mitral y está dirigido a pacientes seleccionados que requieren intervención, pero no son candidatos para una cirugía convencional. Al tratarse de una técnica mínimamente invasiva, puede reducir el impacto físico del procedimiento y favorecer una recuperación más rápida.

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