Docente que habría sido secuestrado en Isnos fue ubicado horas después del hecho

Neiva

El docente Ronald Efraín Peña Polo, quien habría sido secuestrado este jueves en zona rural de Isnos, Huila, fue ubicado horas después, según confirmaron las autoridades.

Peña Polo, docente de la Institución Educativa El Salto de Bordones, había sido reportado como desaparecido luego de que, al parecer, fuera interceptado mientras se movilizaba por el corredor vial que comunica a Isnos con el sector de Salto de Bordones.

El educador se desplazaba en su vehículo particular, de placas DAC 264, después de salir de una reunión de trabajo, cuando se habría producido la interceptación que generó la alerta entre la comunidad y las autoridades.

Tras conocerse el caso, la Fuerza Pública activó un operativo de búsqueda para establecer su paradero. Horas después, las autoridades confirmaron que había sido localizado y avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.