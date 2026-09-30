Mural de más de 1.000 metros cuadrados en Neiva avanza en un 65% y reúne a 20 artistas

Neiva

El mural que se adelanta en la entrada de Neiva avanza en un 65% y ya comienza a transformar este importante espacio de la ciudad. La obra tiene una extensión superior a los 1.000 metros cuadrados y cuenta con la participación de alrededor de 20 artistas. La iniciativa busca integrar a diferentes integrantes del gremio artístico de Neiva.

La propuesta reúne dos grandes elementos: el río Magdalena y la riqueza folclórica y cultural del Huila. En la primera parte se destacan especies de fauna y flora, además de las costumbres relacionadas con el río, como la pesca. La segunda corriente narrativa está relacionada con los desfiles, la música, los instrumentos y el baile, una composición que represente la identidad regional.

Valentina Cuervo, una de las artista, de la obra, comentó que “para garantizar la duración de la obra se están utilizando materiales diseñados para espacios exteriores. Los artistas trabajan con vinilo tipo uno, mezclado con acronal para mejorar su adherencia, además de aerosoles de buena calidad.”

La artista destacó que este tipo de intervenciones pueden generar beneficios económicos, turísticos, educativos y de embellecimiento urbano. La obra todavía requiere trabajos en la parte inferior y las columnas, por lo que se estima que podría estar terminada en aproximadamente un mes.