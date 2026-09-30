Neiva plantea dos grandes retos en movilidad: infraestructura vial y cultura ciudadana

Neiva

La infraestructura vial y la cultura ciudadana son dos de los principales retos que enfrenta Neiva en materia de movilidad, según señaló Edna Johana Cruz Bonilla, secretaria de Movilidad de la capital huilense, durante el conversatorio sobre retos de ciudad realizado en la Universidad Cooperativa de Colombia.

La funcionaria destacó la importancia de estos espacios para analizar las necesidades de la ciudad y plantear soluciones. Entre las prioridades mencionó la necesidad de fortalecer la infraestructura vial para responder al crecimiento de la movilidad y descongestionar diferentes sectores de Neiva.

“Dos retos significativos: infraestructura vial para Neiva, una infraestructura que sea contundente, que sea agresiva, que permita descongestionar nuestra ciudad, que permita darle respuesta a esos más de 450.000 neivanos que hoy transitan nuestra ciudad. Y dos, el otro gran reto que tiene Neiva en todos los aspectos es recuperar la cultura ciudadana”, señaló Cruz Bonilla.

En ese sentido, Edna Johana Cruz insistió en que la movilidad también depende del comportamiento de los ciudadanos y del respeto por las normas. Manifestó que acciones como no arrojar basura, cuidar los bienes públicos, respetar las señales de tránsito y no pasarse un semáforo en rojo también hacen parte de la transformación que necesita Neiva.