Neiva registra 223 motocicletas recuperadas en 2026 y una reducción del 4 % en hurtos

Neiva

La estrategia contra el hurto de motocicletas deja 223 vehículos recuperados en Neiva en lo corrido de 2026, un incremento del 8 % frente al mismo periodo del año anterior, según el balance entregado por la Policía Metropolitana de Neiva.

El resultado se suma a las acciones de control y prevención adelantadas en diferentes sectores de la ciudad. Solo durante los últimos tres días, los uniformados recuperaron 11 motocicletas mediante labores de registro, consulta de antecedentes y verificación con dispositivos PDA.

Las recuperaciones se realizaron en sectores como San Martín, asentamiento Nueva Esperanza, Alfonso López, El Altico, Las Palmas y el centro de Neiva. Algunas motocicletas fueron encontradas abandonadas o escondidas en zonas boscosas, mientras otras fueron recuperadas minutos después de ser hurtadas.

“En lo corrido de 2026 ya son 223 motocicletas recuperadas, un 8 % más frente al año anterior, mientras que el hurto de motocicletas presenta una reducción del 4 %”, señaló el coronel Alex Andrés Muñoz Ausecha, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.