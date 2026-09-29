Neiva registra 223 motocicletas recuperadas en 2026 y una reducción del 4 % en hurtos
El hurto de motocicletas en la capital huilenses se redujo un 4 % frente al mismo periodo de 2025, según las autoridades.
Neiva
La estrategia contra el hurto de motocicletas deja 223 vehículos recuperados en Neiva en lo corrido de 2026, un incremento del 8 % frente al mismo periodo del año anterior, según el balance entregado por la Policía Metropolitana de Neiva.
El resultado se suma a las acciones de control y prevención adelantadas en diferentes sectores de la ciudad. Solo durante los últimos tres días, los uniformados recuperaron 11 motocicletas mediante labores de registro, consulta de antecedentes y verificación con dispositivos PDA.
Las recuperaciones se realizaron en sectores como San Martín, asentamiento Nueva Esperanza, Alfonso López, El Altico, Las Palmas y el centro de Neiva. Algunas motocicletas fueron encontradas abandonadas o escondidas en zonas boscosas, mientras otras fueron recuperadas minutos después de ser hurtadas.
“En lo corrido de 2026 ya son 223 motocicletas recuperadas, un 8 % más frente al año anterior, mientras que el hurto de motocicletas presenta una reducción del 4 %”, señaló el coronel Alex Andrés Muñoz Ausecha, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.