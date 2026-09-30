Huilense de Pitalito representó a Colombia en el Festival Internacional de la Juventud en Rusia

Neiva

Una profesional en Turismo, oriunda de Pitalito, hizo parte de la delegación colombiana que participó en el Festival Internacional de la Juventud Rusia 2026. El encuentro se desarrolló en Ekaterimburgo, región de Sverdlovsk, y reunió a cerca de 10.000 jóvenes provenientes de 191 países.

Su participación fue posible luego de superar un proceso de selección internacional. La convocatoria se realizó a través de la plataforma del World Youth Festival y tuvo en cuenta su trayectoria en la planificación y gestión turística, destacando la identidad, cultura, biodiversidad y potencial de los territorios colombianos.

Marby Vargas Correa, Profesional en Turismo, afirmo que “el evento se cumplió entre el 11 y el 18 de septiembre en la Universidad Federal de Ural y en el Centro Internacional de Exposiciones Ekaterimburgo-EXPO. Durante la jornada se abordaron siete grandes áreas relacionadas con cultura, desarrollo humano, alimentación y agua, vida moderna, bienestar, logística y comunicaciones, además de liderazgo tecnológico, energía y manufactura”.

Para la representante huilense, la experiencia significó una oportunidad de aprendizaje e intercambio cultural. En uno de los espacios presentó a Pitalito, Huila y Colombia mediante artesanías, café y elementos representativos de la región, generando interés entre participantes rusos y de otras nacionalidades por la producción cafetera.